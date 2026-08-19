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برشلونة يهدد الأهلي بسلاحه القديم حمزة عبدالكريم

  • 19 أغسطس 2026
  • 22:54
برشلونة يهدد الأهلي بسلاحه القديم حمزة عبدالكريم

خبرني - دفع الألماني هانزي فليك مدرب برشلونة بالمهاجم الشاب حمزة عبدالكريم أساسياً في مواجهة فريقه السابق الأهلي المصري بمباراة كأس غامبر الودية يوم الأربعاء.

وتألق حمزة عبدالكريم بشكل واضح مع برشلونة في فترة الإعداد الصيفية وذلك بعدما اشترى النادي الكتالوني عقده من النادي القاهري بشكل دائم، عقب قضاء النصف الثاني من الموسم الماضي معاراً.

وضمت قائمة برشلونة لمواجهة الأهلي المصري الحارس جوان غارسيا وفي الدفاع جول كوندي وجيرارد مارتن وأليخاندرو بالدي وإيريك غارسيا، بينما جاء في خط الوسط تشابي إسبارت وبيرنال وفيرمين لوبيز بينما يقود لامين يامال ورافينيا خط الهجوم وبينهما حمزة عبدالكريم.

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