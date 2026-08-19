ملتقى جرش الأدبي ينظم أمسية شعرية فنية ضمن فعاليات مهرجان جرش 40

خبرني - نظم ملتقى جرش الأدبي، مساء اليوم الأربعاء، أمسية شعرية فنية ضمن فعاليات اللجنة الثقافية المحلية المساندة لمهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الأربعين، تحت شعار «إرث يمتد وأجيال تلتقي»، بحضور النائب السابق الشيخ نواش القواقزة، وعدد من الأدباء والمثقفين والمهتمين بالشأن الثقافي.

وأقيمت الأمسية في مقر الملتقى – الصالون الثقافي، وسط أجواء عكست الحراك الأدبي والثقافي الذي تشهده محافظة جرش، وشكلت مساحة للقاء الشعراء والمثقفين وتقديم نماذج من الإبداع الأدبي والفني والموروث الشعبي الأردني.

وشارك في الأمسية الشعراء محمد خالد عضيبات، ومحمد صالح بني مصطفى، وعلي سلامة عضيبات، حيث قدموا مجموعة من قصائدهم وتجاربهم الشعرية، إلى جانب مشاركة عازف الربابة زياد المصري، فيما تولت ميرفت أحمد زريقات تقديم فقرات الأمسية.

وجمعت الأمسية بين الشعر والموسيقى الشعبية، من خلال عزف الربابة الذي استحضر جانباً أصيلاً من الموروث الشعبي والموسيقي الأردني، وأضفى على الفعالية أجواء تراثية مميزة، إلى جانب التنوع في التجارب الشعرية المشاركة.

وفي مداخلة له خلال الأمسية، وجه النائب السابق الشيخ نواش القواقزة تحية وبرقية انتماء وولاء إلى جلالة الملك عبدالله الثاني، مؤكداً عمق مشاعر المحبة والوفاء للقيادة الهاشمية، والاعتزاز بالوطن ومسيرته في ظل الأمن والأمان والاستقرار.

كما ألقى القواقزة قصيدة شعرية حملت مضامين وطنية واجتماعية، وحثت على التمسك بالأخلاق الحميدة والقيم النبيلة، وتعزيز المحبة والتسامح والتكافل بين أفراد المجتمع، مشيراً إلى أهمية الشعر والأدب في ترسيخ القيم الإيجابية وخدمة المجتمع.

وأكد رئيس ملتقى جرش الأدبي الأستاذ علي عضيبات أهمية إقامة مثل هذه الأمسيات والفعاليات الثقافية في دعم الحركة الأدبية في محافظة جرش، وتوفير مساحة للشعراء والمبدعين للتواصل مع الجمهور وتقديم نتاجهم الإبداعي، والحفاظ على الموروث الشعبي وإبرازه أمام الأجيال الجديدة.

وأشار عضيبات إلى أن ما ينعم به الأردن من أمن وأمان واستقرار يتيح إقامة مثل هذه الندوات والأمسيات والفعاليات الثقافية، مؤكداً أن البيئة الآمنة تشكل أساساً مهماً لازدهار الحياة الثقافية والفنية، وفتح المجال أمام الأدباء والشعراء والمبدعين للالتقاء والتواصل مع الجمهور.

وقال إن الملتقى يحرص على مواصلة دوره في خدمة المشهد الثقافي المحلي، وتشجيع المواهب الأدبية والشعرية، وتعزيز حضور الموروث الثقافي والفني والشعبي الأردني، لافتاً إلى أن الجمع بين الشعر وعزف الربابة يعكس أهمية المحافظة على هذا الموروث وتقديمه بصورة تواكب الحراك الثقافي المعاصر.

ووجه عضيبات الشكر والتقدير إلى وزارة الثقافة ممثلة بالاستاذ مصطفى الرواشده و المستشار يزن الخضير المدير التنفيذي لمهرجان جرش للثقافة والفنون ، على دعمها للفعاليات الثقافية والأدبية المحلية، وإتاحة المجال أمام ملتقى جرش الأدبي للمشاركة في البرنامج الثقافي المصاحب للمهرجان، مؤكداً أن هذا الدعم يشكل حافزاً لمواصلة تنظيم الفعاليات التي تخدم الحركة الثقافية والموروث الشعبي في المحافظة.

وتأتي الأمسية ضمن الفعاليات الثقافية المصاحبة للدورة الأربعين من مهرجان جرش للثقافة والفنون، التي تتضمن برنامجاً متنوعاً من الأمسيات الشعرية والندوات والملتقيات والفعاليات الأدبية والفنية.

وجسدت الأمسية شعار الدورة الأربعين «إرث يمتد وأجيال تلتقي»، من خلال الجمع بين الكلمة الشعرية والموسيقى والفن والموروث الشعبي، وتعزيز التواصل بين الأجيال والمبدعين والجمهور، بما يسهم في إثراء المشهد الثقافي في جرش ودعم المواهب المحلية والحفاظ على الموروث الأردني.