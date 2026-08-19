بلغت 776%.. قفزة هائلة في شحنات نظارات الذكاء الاصطناعي

خبرني - شهدت شحنات نظارات الذكاء الاصطناعي ارتفاعًا هائلًا بنسبة 776% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من 2026، في الوقت الذي تراجعت فيه شحنات نظارات الواقع الافتراضي بنسبة 79%، في تحول لافت داخل سوق الأجهزة القابلة للارتداء.

وبحسب بيانات شركة Smart Analytics Global (SAG)، ارتفع إجمالي شحنات أجهزة النظارات الذكية بنسبة 89% خلال الربع الثاني، لتصل إلى نحو 4 ملايين وحدة، مدفوعة بصورة أساسية بالنمو السريع لنظارات الذكاء الاصطناعي والنظارات المعززة.

ويأتي هذا النمو قبل دخول عدد من أكبر شركات التكنولوجيا إلى سوق النظارات الذكية، وعلى رأسها "غوغل" و"سامسونغ" و"أبل"، ما قد يفتح الباب أمام موجة نمو أكبر خلال السنوات المقبلة، بحسب تقرير نشره موقع "androidheadlines" واطلعت عليه "العربية Business".

نظارات الذكاء الاصطناعي تتفوق على الواقع الافتراضي

أظهرت بيانات "SAG" تباينًا كبيرًا بين أداء فئات الأجهزة المختلفة خلال الربع الثاني من العام.

في الوقت الذي قفزت فيه شحنات نظارات الذكاء الاصطناعي بنسبة 776%، ارتفعت شحنات نظارات الواقع المعزز AR بنسبة 62%، بينما انهارت شحنات سماعات الواقع الافتراضي VR بنسبة 79%.

وتشير هذه الأرقام إلى تغير واضح في اهتمامات المستهلكين، مع تزايد الإقبال على الأجهزة التي تضيف قدرات الذكاء الاصطناعي إلى النظارات التقليدية، بدلًا من الأجهزة التي تعتمد على تجارب الواقع الافتراضي الكاملة.

ويكتسب هذا التحول أهمية أكبر مع وصول سوق النظارات الذكية إجمالًا إلى نحو 4 ملايين وحدة خلال ثلاثة أشهر فقط.

"ميتا" تهيمن على سوق نظارات الذكاء الاصطناعي

تتصدر "ميتا" سوق نظارات الذكاء الاصطناعي بفارق هائل، إذ تستحوذ على أكثر من 76% من السوق، بينما تأتي "شاومي" في المركز الثاني بحصة تبلغ نحو 5%، تليها "Qwen" بحوالي 4%.

ويرجع التفوق الكبير ل "ميتا" إلى شراكاتها مع اثنتين من أشهر شركات النظارات في العالم، Ray-Ban وOakley، لإنتاج نظارات ذكية تجمع بين التصميم التقليدي والقدرات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

كما ساعد السعر النسبي لهذه النظارات على جذب المستخدمين، إذ لا تزيد تكلفتها كثيرًا عن بعض النظارات التقليدية، بينما تبدو في تصميمها الخارجي أقرب إلى النظارات العادية، ما يجعل استخدامها أكثر قبولًا في الحياة اليومية.

"ميتا" تهيمن أيضًا على سوق الواقع الافتراضي

لا تقتصر هيمنة "ميتا" على نظارات الذكاء الاصطناعي، إذ تتصدر الشركة كذلك سوق سماعات الواقع الافتراضي بحصة تبلغ 58%.

وتأتي "سوني" في المركز الثاني بحصة 20%، بينما تستحوذ "Pico" على نحو 12% من السوق.

لكن الصورة تختلف في سوق نظارات الواقع المعزز، الذي يبدو أكثر تنافسية. وتتربع TCL RayNeo على الصدارة بحصة تبلغ 28%، تليها Viture بنسبة 22%، ثم XReal بحوالي 20%.

"غوغل" و"سامسونغ" و"أبل" قد تشعل المنافسة

وتشير هذه الأرقام إلى أن سوق النظارات الذكية قد يكون مقبلًا على مرحلة جديدة من المنافسة، خصوصًا مع استعداد شركات كبرى لدخوله بقوة.

ومن المتوقع أن تطلق "غوغل" و"سامسونغ" نظارات ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي خلال خريف 2026، على أن تظهر نسخة مزودة بشاشة خلال العام المقبل.

كما يُتوقع أن تدخل "أبل" سوق النظارات الذكية خلال العامين المقبلين، ما قد يؤدي إلى تسارع كبير في نمو القطاع.

واللافت أن "أبل" و"سامسونغ" لا تظهران ضمن قائمة أبرز شركات سوق نظارات الواقع الافتراضي في البيانات، وإنما تندرج منتجاتهما ضمن فئة الشركات الأخرى، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الأسعار المرتفعة لأجهزتهما.

على سبيل المثال، يبدأ سعر Meta Quest من نحو 299 دولارًا، بينما يصل سعر Galaxy XR إلى نحو 1899 دولارًا.

ومع ذلك، فإن التحول من الواقع الافتراضي إلى النظارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي قد يعيد رسم خريطة سوق الأجهزة القابلة للارتداء، خصوصًا إذا تمكنت الشركات الكبرى من تقديم نظارات تجمع بين الذكاء الاصطناعي والتصميم التقليدي والسعر المقبول.