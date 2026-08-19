طفل مصري يشغل السوشيال ميديا.. بلغاته وتفاعله مع السياح

خبرني - "عبقري ومثال رائع لقدرات العقل البشري"..هكذا وصف بلوغر أميركي طفلاً مصرياً خلال مقطع فيديو انتشر على موقع التواصل الاجتماعي كالنار في الهشيم حيث بدا الطفل يتحدث وينتقل من لغة إلى أخرى بكل طلاقة.

فقد أثار الطفل المصري الذي يبلغ من العمر 12 عاماً تفاعلاً واسعاً، بعدما ظهر في مقطع فيديو أثناء حديثه مع عدد من السائحين في أحد شوارع القاهرة، مستخدماً كلمات وعبارات بعدة لغات أجنبية.



ونشر أحد السياح الفيديو عبر مواقع التواصل، مشيداً بقدرة الصغير على التحدث بلغات مختلفة، فيما تداول مستخدمون المقطع على نطاق واسع، وسط إشادات بموهبته وقدرته اللافتة على تعلم اللغات في سن مبكرة.

تعليم ذاتي

من جانبه، قال الطفل حسين محمود، البالغ من العمر 12 عاماً، في تصريح خاص لـ "العربية.نت/الحدث.نت"، إنه قرر تعلم اللغات الأجنبية عبر الإنترنت، من خلال متابعة مقاطع الفيديو على موقع "يوتيوب"، حتى تمكن من التحدث بعدد من الكلمات والعبارات بلغات مختلفة.

كما أوضح أن اهتمامه بتعلم اللغات بدأ نتيجة طبيعة عمل والده في مجال السياحة، حيث كان يختلط بالسائحين ويتعامل معهم، وهو ما دفعه إلى محاولة تعلم لغاتهم والتعرف على طريقة التحدث بها، مؤكداً أنه اجتهد من أجل إتقان أكثر من لغة والتحدث بها بشكل أفضل.

وعن حلمه، أضاف الطفل، الذي يدرس بالصف السادس الابتدائي في إحدى المدارس الحكومية، أنه يتمنى أن يصبح طبيباً في المستقبل، حتى يتمكن من علاج والده، الذي عانى من مشكلات مرضية في عينه.



فوجئ برد الفعل الواسع

كما تحدث عن الفيديو المتداول له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلاً إنه لم يكن يعلم بتصوير الفيديو أو تداوله، وفوجئ بعد ذلك بردود فعل الناس والحديث عنه، مؤكداً أنه شعر بسعادة كبيرة بعدما وجد هذا التفاعل.

أما عن تفاصيله، فأشار إلى أنه كان داخل أحد المحال لشراء بعض الأغراض المنزلية بمنطقة المرج، عندما فوجئ بعدد من السائحين يتحدثون معه، فتحول الموقف إلى لحظات ودية ومرحة، وتبادل معهم الحديث ببعض الكلمات والعبارات باللغات التي تعلمها، وهو ما ظهر في الفيديو المتداول.