البرتغال تحظر تغطية الوجه في الأماكن العامة

خبرني - أقرّ الرئيس البرتغالي، أنتونيو خوسيه سيغورو، قانونا يحظر تغطية الوجه في الأماكن العامة. وقال الرئيس، في بيان أصدره الثلاثاء، إنه "ينبغي اعتبار الوجه عنصرا أساسيا في الهوية الإنسانية والتواصل"، معتبرار أن هذه القضية تنطوي على "حساسية اجتماعية وثقافية بالغة".

واعتمد البرلمان النسخة النهائية من القانون، الذي أشارت إليه وسائل إعلام محلية بـ"قانون البرقع"، في تموز/يوليو، بأصوات من الائتلاف الحاكم اليميني واليمين المتطرف، بينما صوتت ضده أحزاب اليسار. واعتبر كثيرون أن القانون المعني، يستهدف المسلمات المنقبات.

ويحظر القانون ارتداء الملابس المصممة لإخفاء الوجه أو منع التعرف عليه في الأماكن العامة، بالإضافة إلى أي إكراه يُجبر أي شخص على تغطية وجهه لأسباب تتعلق بالجنس أو الدين أو العمر أو الأصول.

ولطالما اعتبر المدافعون عن حقوق الإنسان أن مثل هذا الحظر يقوض حقوق المرأة من خلال فرض ما يجب عليها ارتداؤه.

غرامات مالية

ويواجه المخالفون للقانون غرامات تتراوح بين 150 و3000 يورو (170-3500 دولار). بينما تُمنح استثناءات لأسباب مثل الاحتياجات الصحية أو المهنية أو الفنية أو المتعلقة بالطقس، وكذلك داخل دور العبادة والبعثات الدبلوماسية وعلى متن الطائرات