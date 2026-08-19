نتنياهو: إسرائيل وجهت رسالة (واضحة) إلى تركيا في سورية

خبرني - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأربعاء إن تل أبيب وجهت رسالة إلى تركيا تحذرها من إقامة قاعدة في سورية، مقرا بذلك ضمنيا بشن ضربة في اليوم السابق.

وفي مقابلة عبر بودكاست لإذاعة الجيش، قال نتنياهو إن إسرائيل حذرت تركيا من إنشاء قاعدة، مضيفا "على ما يبدو أنهم لم يسمعوا ذلك، لذا حرصنا على أن يفهموه بوضوح أكبر".

وقال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير الأربعاء خلال تفقده قواته في منطقة أمنية تحتلها إسرائيل في جنوب سورية، إن الجيش لن يسمح بـ"ترسيخ" التهديدات على الحدود.

وتوجه زامير إلى جنوده قائلا "نحن نراقب التغيرات على الجبهة السورية، ولن نسمح لقوات معادية بأن تُرسخ وجودها على حدودنا، وسنعرف كيف نستخدم قدراتنا العملياتية بدقة في الزمان والمكان المناسبين".

وكانت إسرائيل قصفت الثلاثاء قاعدة في شمال غرب سورية، متهمة دمشق بانتهاك اتفاق من خلال السماح بوجود قوات تركية فيها، في خطوة أثارت إدانة كل من الولايات المتحدة وتركيا.

وقالت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز إن رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي رومان جوفمان أجرى مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الأسبوع الماضي، ناقشا خلالها الوجود العسكري التركي في سوريا.

جاءت المكالمة، التي قالت المصادر إنها جرت في 14 أغسطس آب، أي قبل أيام من شن إسرائيل غارات جوية على قاعدة جوية عسكرية سورية في شمال البلاد أمس الثلاثاء.