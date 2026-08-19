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كدت أموت مرتين... حساسية خطيرة كادت تنهي حياة نجم ألمانيا

  • 19 أغسطس 2026
  • 22:13
كدت أموت مرتين حساسية خطيرة كادت تنهي حياة نجم ألمانيا

خبرني - كشف دينيس أونداف، مهاجم منتخب ألمانيا ونادي شتوتغارت البالغ 30 عاماً، أنه كاد يموت في مناسبتين منفصلتين بسبب حساسية خطيرة.

وخلال ظهوره في "بودكاست" مؤخراً، سُئل أونداف عن طعامه المفضل، وعند الحديث عن السوشي قال: نعم، لكن فقط بالسلمون أو نباتي. لأنني لا أستطيع أكل الروبيان. أصبت برد فعل تحسسي مرتين، وكدت أموت في المرتين.

وأضاف أونداف أنه يعاني حساسية من معظم المأكولات البحرية بما فيها الكركند وبلح البحر.

ويميل المهاجم إلى الطعام الحار، لكنه يفضل تناول وجبة هادئة مع زوجته تانيا. وقال: عندما نلعب دولياً نتدرب عادة بعد الظهر. ثم بين العاشرة والثانية عشرة أذهب مع زوجتي إلى وسط مدينة شتوتغارت، المكان هادئ ونتناول معاً خبز الأفوكادو مع السلمون.

وانتقل أونداف إلى برايتون قادماً من يونيون سانت جيلواز البلجيكي عام 2022 وسجل 8 أهداف في 30 مباراة، قبل أن يُعار إلى شتوتغارت الذي اشترى عقده نهائياً عام 2024.

وسجل 57 هدفاً وصنع 30 في 117 مباراة مع النادي الألماني، وأصبح لاعباً أساسياً مع ألمانيا، وأحرز 9 أهداف في 13 مباراة دولية، منها 3 أهداف في كأس العالم 2026.

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