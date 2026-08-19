رسالة جديدة من رئيس أتلتيكو إلى برشلونة بشأن ألفاريز

خبرني - قال إنريكي سيريسو، رئيس نادي أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم، الأربعاء، إن المهاجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز الراغب في الرحيل عن الفريق، بإمكانه استعادة ودّ الجماهير في مباراتين فقط.

وصرّح الدولي الأرجنتيني هذا الصيف بأن من الأفضل السماح له بالمغادرة، في ظل تقدُّم كل من برشلونة وريال مدريد بعروض للتعاقد معه، إلا أن أتلتيكو رفضها.

ولم يستدع المدرب الأرجنتيني لـ"روخي بلانكوس" دييغو سيميوني، مواطنه للمشاركة في المباراة الافتتاحية للفريق ضمن "لا ليغا" الأربعاء أمام ملقا الصاعد حديثاً، وذلك بسبب استكماله برنامج استعادة الجاهزية البدنية بعد الإجازة التي أعقبت كأس العالم.

وقال سيريسو للصحافيين: لا أعرف إن كان سيعتذر أم لا، لكن خوليان شخص رائع، وأنا متأكد تماماً من أنه سيكسب الجماهير في غضون مباراتين.

وقال سيميوني، الثلاثاء، إنه يعتزم بناء الفريق حول اللاعب البالغ 26 عاماً الذي ارتبط اسمه أيضاً بالانتقال إلى أرسنال الإنجليزي.

وأضاف سيريسو قبل أول مباراة للفريق هذا الموسم "قلت إنه لن يُباع، فهو لاعبنا وجزء مهم من فريقنا".

وتابع: نحن سعداء بوجوده معنا ونعتقد أنه سيقدم موسماً رائعاً.

وكان برشلونة يأمل في تعويض رحيل البولندي روبرت ليفاندوفسكي وفيران توريس هذا الصيف بالتعاقد مع ألفاريز.

وانتقدت جماهير أتلتيكو المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان عندما انتقل إلى برشلونة عام 2019، قبل عودته إلى العاصمة الإسبانية عام 2021، لكن أداء غريزمان مكّنه من كسب ودّ الجماهير تدريجياً، وأصبح لاحقاً الهداف التاريخي للفريق المدريدي، قبل رحيله إلى أورلاندو سيتي الأميركي في نهاية الموسم الماضي.