إعلام إيراني: السيطرة على ناقلة نفط إماراتية واقتيادها إلى بندر عباس

خبرني - أفادت وكالتا "فارس" و"مهر" الإيرانيتان، الأربعاء، بأن الحرس الثوري الإيراني سيطر على ناقلة نفط إماراتية واقتادها إلى ميناء بندر عباس جنوب إيران.

وبحسب ما نقلته الوكالتان، كانت الناقلة متجهة إلى ميناء جبل علي في الإمارات، قبل أن تُجبر على تغيير مسارها والإبحار نحو بندر عباس.

وكانت إيران قد أوقفت ناقلة النفط الإماراتية في الممر الشمالي لمضيق هرمز، قبل اقتيادها إلى الميناء الإيراني.



ولم تتوفر على الفور تفاصيل إضافية بشأن اسم الناقلة أو طاقمها، كما لم يصدر تعليق إماراتي بشأن ما أوردته وسائل الإعلام الإيرانية.

تصعيد جديد

وكانت الإمارات قد أعلنت في وقت سابق الأربعاء وقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران حتى إشعار آخر، على خلفية ما وصفته بالتصعيد الإقليمي الذي قوّض السلام والأمن.

وجاء القرار الإماراتي بعد يوم من إعلان وزارة الدفاع رصد إطلاق صاروخين باليستيين من إيران، قالت إن التقييمات أظهرت أنهما كانا يستهدفان حركة الملاحة البحرية قبل سقوطهما في البحر.

كما اتهمت أبوظبي طهران خلال الفترة الماضية بمهاجمة سفن تابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" أثناء عبورها مضيق هرمز، فيما لم تعلن إيران مسؤوليتها عن تلك الهجمات.

ويأتي ذلك وسط توتر متصاعد في المضيق الذي يشهد اضطراباً في حركة الملاحة منذ فبراير (شباط)، بينما سبق للحرس الثوري الإيراني أن هدد باتخاذ إجراءات ضد السفن العابرة إذا كانت مرتبطة بمن تعتبرهم طهران أعداء لها أو لم تمتثل للتوجيهات الإيرانية.