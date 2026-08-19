القبول الموحد: انتهاء تقديم طلبات البكالوريوس غدا دون تمديد

خبرني - أكدت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية أنّ آخر موعد لتقديم طلبات القبول الموحد للدورة العامة/الصيفية 2026-2027 لمرحلة البكالوريوس هو تمام الساعة 12 مساء يوم غد الخميس الموافق 20-8-2026.

وأهابت الوحدة بجميع الطلبة الذين لم يتقدموا بطلبات حتى اللحظة سرعة تقديم طلب وتخزينه حسب الأصول قبل إنتهاء المدة الرسمية المعلن عنها أعلاه مؤكدةً بأنه لن يكون هناك أي تمديد لعملية التقديم لعدم وجود أي مبرر لذلك.

وأضافت الوحدة بأن آخر موعد لتسديد رسم تقديم طلبات الالتحاق من خلال خدمة الدفع الإلكتروني إي- فواتيركم سيكون تمام الساعة الثالثة (3) عصر يوم الأحد القادم الموافق 23-8-2026, وبخلاف ذلك سيتم إلغاء الطلب واستبعاده من عملية المنافسة.