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روبرتو كارلوس: لم أعتنق الإسلام

  • 19 أغسطس 2026
  • 21:25
روبرتو كارلوس لم أعتنق الإسلام

خبرني -  حسم أسطورة كرة القدم البرازيلية روبرتو كارلوس الجدل المثار خلال الأيام الماضية بشأن اعتناقه الإسلام، عقب زواجه من المغربية سهيلة الطاهري.

وأوضح كارلوس، في تصريحات لموقع «يلا كورة»، أن مراسم زواجه تضمنت طقوسا عربية إسلامية وأخرى إنجيلية، مؤكدا أن ذلك لا يعني اعتناقه الإسلام.

وقال النجم البرازيلي إن زوجته سهيلة مسلمة، بينما هو إنجيلي، مشيرًا إلى أن إقامة مراسم إسلامية خلال حفل الزواج جاءت إلى جانب المراسم الإنجيلية.

وبذلك نفى كارلوس ما تم تداوله بشأن تغيير ديانته، مؤكدًا أن المراسم الإسلامية كانت جزءًا من احتفالات الزواج.
 

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