أرتيتا يتعهد بجعل أرسنال أفضل فريق في العالم

خبرني - رفع الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لأرسنال الإنجليزي، سقف طموحات النادي إلى أقصى درجة، بالإعلان عن هدف «الغانرز» في الموسم الجديد.

وأكد أرتيتا أن هدف أرسنال في الموسم المنتظر لا يقتصر على الفوز بالألقاب المحلية، وإنما الوصول إلى مكانة تجعله «أفضل فريق في العالم».

ويأتي تصريح أرتيتا في أعقاب موسم تاريخي نجح خلاله أرسنال في كسر انتظاره الطويل للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليغ"، بعدما حسم البطولة للمرة الأولى منذ موسم 2003-2004، لينهي 22 عاما من الانتظار.

كما بلغ الفريق نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل أن يخسر أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بركلات الترجيح.

هدف أرسنال في الموسم الجديد

يبدو أن النجاح المحلي والقاري لم يخفض سقف طموحات المدرب الإسباني، بل دفعه إلى التفكير في الخطوة التالية من مشروعه مع أرسنال.

وقبل انطلاق مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الجمعة ضد كوفنتري الصاعد حديثا على ملعب الإمارات، قال أرتيتا: "من المؤكد أن طموح النادي والمالكين هو أن نكون أفضل نادٍ في العالم".

وأضاف: "لتحقيق ذلك، أنت بحاجة إلى أفضل المرافق، وأفضل ملعب، وأفضل المشجعين، وأنت بحاجة إلى أفضل فريق وأفضل اللاعبين في العالم".

وأوضح: "هؤلاء هم من يفوزون بمباريات كرة القدم، وهم من يمكن أن يكونوا حاسمين عندما يكون الأمر مهما".

وأتم: "هذا ما نحاول بناءه مع اللاعبين الحاليين لدينا، ومع اللاعبين الذين نرغب في التعاقد معهم لإحداث الفارق لصالح أرسنال".