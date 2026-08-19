صقور الأردن يتغلب على تايبيه الصينية (ب) في كأس ويليام جونز

خبرني - حقق المنتخب الوطني لكرة السلة "صقور الأردن" فوزا على منتخب تايبيه الصينية (ب) بنتيجة 74-69، في المباراة التي جرت الأربعاء، ضمن منافسات النسخة 45 من بطولة كأس ويليام جونز الدولية المقامة في مدينة نيو تايبيه الصينية.

ونجح المنتخب الوطني في فرض أسلوبه والتعامل مع محاولات منافسه للعودة إلى المباراة، قبل أن يحافظ على أفضليته في الدقائق الحاسمة ويخرج بانتصار جديد.

ويختتم المنتخب الوطني مبارياته غدا الخميس، بمواجهة جامعة كاليفورنيا إرفاين الأميركية، قبل أن تتحدد مواجهته التالية وفق ترتيبه في المجموعة، حيث تقام مباريات تحديد المراكز والأدوار الإقصائية اعتبارا من 21 آب، على أن تختتم منافسات البطولة يوم 23 آب بإقامة مباراتي تحديد المركز الثالث والنهائي.

وتشهد البطولة مشاركة 8 فرق في منافسات الرجال، وتأتي ضمن برنامج تحضيري مهم للمنتخب الوطني قبل استحقاقاته المقبلة.