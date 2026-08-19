«أقبح» فيراري في العالم تدخل التاريخ

خبرني - في واقعة أثارت جدلا واسعا في عالم السيارات، بيعت سيارة "فيراري لوتشي" (Ferrari Luce) الفريدة بمبلغ خيالي وصل إلى 40 مليون دولار في مزاد علني، رغم أن البعض وصفها بأنها "أقبح" ما أنتجته العلامة الإيطالية العريقة.

تبدأ القصة من السعر الأساسي للسيارة، والذي يُقدر بنحو 550 ألف دولار، لكن النسخة التي بيعت ليست مجرد سيارة عادية؛ فهي تحمل "شاسيه رقم 0" (Chassis No. 0)، مما يجعلها نسخة نادرة وتاريخية بامتياز.

وتكتسب هذه السيارة أهمية استثنائية لكونها تمهد الطريق لأول سيارة كهربائية بالكامل من إنتاج "فيراري"، بالإضافة إلى أن مصممها هو "جوني آيف"، أحد أشهر المصممين السابقين في شركة "أبل" العالمية، وصاحب البصمة الشهيرة في منتجاتها.

مزاد خيري وأرقام قياسية

قبل انطلاق المزاد، كانت التقديرات تشير إلى أن سعر السيارة قد يصل إلى 1.1 مليون دولار. إلا أن المزايدات تصاعدت بشكل غير متوقع لتستقر عند 40 مليون دولار، أي أكثر من 60 ضعف سعرها الأساسي.

يُذكر أن ريع هذا المزاد بالكامل ذهب للأعمال الخيرية من خلال "مؤسسة فيراري" (Ferrari Foundation)، ولم يذهب لشركة فيراري نفسها.

من هو المشتري؟

المشتري هو الملياردير الأمريكي الشهير "هيربرت فيرتهايم"، المعروف بشغفه بجمع سيارات فيراري النادرة. ويمتلك فيرتهايم مجموعة فاخرة من السيارات، من بينها سيارة "فيراري دايتونا SP3" التي اشتراها سابقاً بـ 26 مليون دولار.

هل هي الأغلى في التاريخ؟

رغم أن سيارة "مرسيدس بنز 300 SLR كوپيه" لا تزال تحتفظ بلقب أغلى سيارة في التاريخ بعد بيعها بـ135 مليون دولار، إلا أن التقارير تشير إلى أن "فيراري لوتشي" أصبحت أغلى سيارة "جديدة" تُباع في مزاد علني على الإطلاق.

بهذه الصفقة، لم يقتنِ الملياردير الأمريكي مجرد وسيلة نقل، بل امتلك قطعة فريدة من تاريخ "فيراري" وصناعة السيارات العالمية.