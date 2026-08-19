النفط يقترب من 92 دولارا.. علاوة المخاطر تعود إلى الأسواق

خبرني - ارتفع النفط 1% الأربعاء وحوم بالقرب من أعلى مستوى في 3 أسابيع الذي سجله خلال الجلسة، في ظل قلق المستثمرين من احتمال تصاعد التوتر في الشرق الأوسط.

وأظهرت بيانات استمرار بطء حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، حيث تجنب معظم مالكي السفن هذا الممر المائي الحيوي بسبب عدم وجود إشارات واضحة بشأن فتحه.

وفقا لرويترز، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 87 سنتا أو نحو 1% إلى 91.89 دولار للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.17 دولار أو 1.4% إلى 86.11 دولار للبرميل.

وكان أعلى مستوى سجله خام برنت خلال الجلسة هو الأعلى منذ 30 يوليو/ تموز بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط أعلى مستوى منذ 31 يوليو/ تموز.

وقال نائب رئيس شركة بوك فايننشال، دينيس كيسلر "لا تزال العقود الآجلة للنفط الخام مدعومة بالتوتر الجيوسياسي المستمر في الشرق الأوسط".

وذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء أن واشنطن لا تجري أي محادثات مع إيران وأن مضيق هرمز مفتوح، في تعليق يتناقض مع تأكيد إيراني بأن المضيق لا يزال مغلقا أمام الملاحة البحرية.

وانتهى أجل اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت الإثنين، وقال مسؤول إيراني لرويترز إن بلاده تتجه نحو موقف عسكري "هجومي بالكامل" بسبب الجمود الدبلوماسي، رغم عدم ورود تقارير عن هجمات جديدة من أي من الطرفين أمس الثلاثاء.

وذكرت صحيفة فايننشال تايمز، نقلا عن مصادر، أن إيران تفكر في مهاجمة أهداف عسكرية في أوروبا إذا صعد ترامب الحرب.

ولا تزال سوق النفط تركز على مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره حوالي خمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية قبل اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في نهاية فبراير/ شباط.

وقال محلل الأسواق لدى بيبرستون، أحمد عسيري، إن ارتفاع سعر خام برنت فوق 91 دولارا للبرميل يشير إلى أن المتداولين يضعون في اعتبارهم علاوة مخاطر أعلى، مع احتمال عودة الأسعار إلى مستويات في خانة المئات.

في الوقت نفسه، انخفضت شحنات النفط من الموانئ الغربية لروسيا إلى نحو 2.3 مليون برميل يوميا في النصف الأول من أغسطس/ آب، أي أقل 15% من خطة التحميل الأولية، بسبب الاضطرابات في ميناء نوفوروسيسك على البحر الأسود.

وفي الولايات المتحدة، ذكرت إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات النفط الخام ارتفعت 4.4 مليون برميل لتصل إلى 428.8 مليون برميل الأسبوع الماضي، مما هدأ المخاوف بشأن شح الإمدادات.

وعالميا، أشار كيسلر من بوك فايننشال إلى أن شركات التكرير تتهافت على شراء النفط الخام بسبب هامش الربح المرتفع، وبسبب استمرار الهجمات الأوكرانية على قطاع التكرير الروسي، مما أدى إلى استمرار نقص إمدادات الوقود العالمية.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أنمعدلات تشغيل مصافي التكرير الأمريكية زادت نقطة مئوية خلال الأسبوع إلى 97.2%.