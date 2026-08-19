"اتهامات سرية ومصالح سياسية" ... انشقاق جديد يهز عرش إنفانتينو

خبرني - أعلن المجري شاندور تشانيي، أحد نواب رئيس مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الثمانية، سحب دعمه لرئيس الهيئة العالمية جاني إنفانتينو الذي يواجه انتقادات حادة منذ طرح مشروعه، قبل العودة عنه لاحقاً، لفتح الباب أمام مستثمرين من القطاع الخاص.

وفي رسالة إلى إنفانتينو اطلعت عليها وكالة "فرانس برس"، الأربعاء، قال تشانيي الذي يترأس أيضاً الاتحاد المجري لكرة القدم، إنه "فقد الثقة التي كان قد وضعها سابقاً" برئيس (فيفا).



ولتبرير موقفه، أشار تشانيي إلى "قرارات تخدم مصالح سياسية أكثر من مصالح كرة القدم"، ولا سيّما خلال كأس العالم 2026، فضلاً عن خطة فتح الهيئة العالمية أمام مستثمرين من القطاع الخاص، وهو مشروع جرى تنفيذه "سراً، من دون إبلاغ مجلس فيفا به".

وأضاف: القشة التي قصمت ظهر البعير كانت الإقالة المفاجئة لكيفن لامور، المسؤول الفرنسي صاحب ثالث أعلى منصب في هرم (فيفا).

وختم المجري موجهاً كلامه إلى نظيره الإيطالي السويسري "إن قناعتي بأنكم قادرون على قيادة (فيفا) بنجاح وفعالية قد تزعزعت.

وأعلن (فيفا) الاثنين رحيل لامور، المدير العام للعمليات الذي كان يشرف من خلال منصبه على قطاعات إدارية أساسية، مثل الشؤون القانونية والاتصال والموارد البشرية.



وكان من بين أعلى الأصوات في (فيفا) التي انتقدت مشروع إنفانتينو، المرشح لإعادة انتخابه في مارس 2027، معتبراً أنه "مشروع شخص واحد".

وكتب في بيان أرسله إلى وكالة (أسوشييتد برس) ونُشر في 31 يوليو "ليس فقط أن هذا المشروع يجب ألا يرى النور. بل إن الوقت قد حان الآن أمام قادة عالم كرة القدم لطرح الأسئلة الصحيحة واتخاذ القرارات الصحيحة".