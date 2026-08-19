خبرني - كشفت تقارير إعلامية أن رئيس جهاز "الموساد" الإسرائيلي، رومان جوفمان، أجرى اتصالاً في 14 آب/ أغسطس الجاري مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، لمناقشة التواجد العسكري التركي في سوريا.

ووفقاً لما نقلته وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة، وأورده موقع القناة (12) العبرية مساء اليوم الأربعاء، فإن هذه المحادثة هي الأولى من نوعها بين وزير الخارجية السوري ورئيس "الموساد" منذ تولي جوفمان منصبه في شهر حزيران/ يونيو الماضي.

وجاء هذا الاتصال قبل أربعة أيام فقط من الغارة الإسرائيلية غير المعتادة التي استهدفت مطار "أبو الظهور" العسكري في محافظة إدلب، والذي يبعد نحو 70 كيلومتراً عن الحدود التركية.

وكانت إسرائيل قد تبنت رسمياً المسؤولية عن الهجوم، مبررة ذلك بأنه يهدف إلى "منع التموضع العسكري التركي في سوريا"، وبحجة أن دمشق سمحت بانتشار وتمركز قوات تركية في الموقع المذكور.