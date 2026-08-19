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موظف بلدية في اربد يكذب نائبا

  • 19 أغسطس 2026
  • 20:55
موظف بلدية في اربد يكذب نائبا

خبرني - رد الموظف في بلدية إربد الكبرى حمزة الكوفحي على تساؤلات أُثيرت حول أسباب نقله من موقع عمله السابق إلى منصبه الحالي مديرا لمنطقة حوارة، مؤكدا أن قرار نقله تم وفق الأصول.

وقال الكوفحي، في توضيح نشره، إن نقله إلى موقعه الحالي جاء بعد أن تبين لرئيس لجنة بلدية إربد الكبرى أن خبراته ومؤهلاته تتناسب مع طبيعة الموقع الجديد.

وأضاف: "فقط للتوضيح لمن يريد الاصطياد بالمياه العكرة، فإن نقلي من موقعي السابق إلى موقعي الحالي مديرًا لمنطقة حوارة قد تم حسب الأصول، بعد أن وجد عطوفة الرئيس أن خبراتي ومؤهلاتي تصلح لهذا الموقع".

وكان أحد النواب قد وجه تساؤلات بشأن نقل الكوفحي إلى موقع عمل آخر وإنهاء عمله في منصبه السابق، متسائلا عن أسباب القرار، وما إذا كان مستندا إلى تقييم وظيفي أو مسوغ إداري مكتوب، في ظل ما أُثير حول شغله لمنصبه السابق مدة طويلة.

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