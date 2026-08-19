بقرارات رسمية.. خصخصة الأندية السعودية الكبرى تدخل مرحلة الحسم

خبرني - بدأت وزارة الرياضة السعودية إجراءاتها الأخيرة لنقل ملكية أسهم 4 أندية كبرى (الهلال والنصر والاتحاد والأهلي) إلى صندوق الاستثمارات العامة السعودي.

ويأتي ذلك في إطار خطة الوزارة لنقل ملكية أسهم المؤسسات غير الربحية، التي تمثل 25% من أسهم شركات الأندية الأربعة إلى الصندوق، في إطار استكمال مسار التحول نحو نموذج ملكية يعزز جاذبيتها الاستثمارية.

أعلنت وزارة الرياضة، الأربعاء، في بيان رسمي البدء في نقل ملكية أسهم الأندية الأربعة (الاتحاد والأهلي والهلال والنصر)، إلى صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وحل مجالس إدارات تلك المؤسسات، بعد استيفاء الإجراءات النظامية اللازمة.

وأكد البيان أن هذه الخطوة تمثل المرحلة الثانية من مراحل نقل ملكية الأندية الأربعة، في إطار استكمال مسار التحول نحو نموذج ملكية يعزز جاذبيتها الاستثمارية، ويرسخ أسس الحوكمة المؤسسية، ويدعم استدامتها ونموها على المدى الطويل، بما يتماشى مع مستهدفات مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية.

وكشفت صحيفة «الشرق الأوسط» السعودية، نقلا عن مصادرها، أن القرار يأتي ضمن خطوات مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية، بهدف تعزيز جاذبيتها أمام مستثمري القطاع الخاص، تمهيدا لإمكانية بيع حصص منها لاحقا.

وأضافت أن مجالس إدارات شركات الأندية ستواصل أداء مهامها خلال المرحلة الحالية حتى انتهاء دوراتها، بما في ذلك الأعضاء المعينون من المؤسسات غير الربحية، دعما لاستقرار الأندية وضمانا لاستمرارية أعمالها.

كما أكدت الصحيفة أن موظفي صندوق الاستثمارات العامة سيستقيلون من رئاسة اللجان التنفيذية للأندية، امتثالا للوائح التنظيمية المرتبطة بعدالة المنافسة.