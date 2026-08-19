«عرق وعود» يشعل مواقع التواصل.. إعلان سهرة في مطعم أردني يفتح باب الجدل

خبرني - أشعل إعلان لأحد المطاعم في الأردن عن تنظيم سهرة حملت اسم «عرق وعود» موجة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول منشور وفيديو للترويج للفعالية، تضمنا مشاهد لتقديم مشروبات كحولية.

ودعا الإعلان الراغبين بالمشاركة إلى حجز الطاولات، فيما ظهر في الفيديو تقديم مشروب العرق داخل كؤوس، إلى جانب لقطات لعدد من الحاضرين خلال الفعالية.

وأثار الإعلان ردود فعل متباينة بين رواد مواقع التواصل، إذ انتقد عدد من المتابعين طبيعة المحتوى وطريقة الترويج للفعالية، معتبرين أن مثل هذه الإعلانات لا تنسجم مع قيم المجتمع، فيما تساءل آخرون عن الضوابط القانونية التي تحكم الترويج للمشروبات الكحولية والفعاليات المرتبطة بها عبر المنصات الرقمية.

في المقابل، رأى متابعون أن تنظيم مثل هذه الفعاليات يخضع للتراخيص والأنظمة المعمول بها، وأن الحكم على قانونية الإعلان يتطلب معرفة طبيعة الترخيص الممنوح للمنشأة والضوابط الناظمة لنشر مثل هذا المحتوى.

وأعاد الإعلان إلى الواجهة النقاش حول حدود الإعلانات التجارية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومدى التزام المنشآت بالضوابط القانونية والاجتماعية عند الترويج للفعاليات والمنتجات المختلفة.