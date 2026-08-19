افتتاح «دار أميرة» في البوليفارد العبدلي ... تجربة مغربية أصيلة تنطلق من عمّان نحو المنطقة

خبرني - افتتح مطعم «دار أميرة» أبوابه في البوليفارد العبدلي بالعاصمة الأردنية عمّان، ليقدم تجربة ضيافة مغربية متكاملة تحتفي بأصالة المطبخ المغربي ودفء ثقافته، ضمن أجواء تجمع بين التصميم المعاصر والموسيقى وأساليب الضيافة والتقديم المستوحاة من التراث المغربي.

ويقدم «دار أميرة» مفهومًا يتجاوز تجربة تناول الطعام التقليدية، إذ صُممت مختلف تفاصيل المكان لتأخذ الضيوف في رحلة حسية متكاملة تبدأ من الديكور المغربي بلمساته المعاصرة، وتمتد إلى قائمة مختارة من الأطباق المغربية الأصيلة والشاي المغربي، وصولًا إلى أسلوب الخدمة والتقديم والأجواء التي تعكس روح الضيافة المغربية.

ويأتي افتتاح «دار أميرة» في عمّان كخطوة أولى ضمن رؤية طموحة لبناء علامة ضيافة إقليمية تنطلق من الأردن، مع خطط مستقبلية للتوسع في عدد من أسواق المنطقة، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية والعراق.

وقال أمجد الحداد، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لدار أميرة:

«عمّان هي نقطة البداية لرحلة دار أميرة، ومنها نتطلع إلى التوسع نحو أسواق المنطقة. لدينا خطة واضحة للمرحلة المقبلة تشمل المملكة العربية السعودية والعراق، ونطمح إلى بناء علامة ضيافة تنطلق من الأردن وتحمل معها تجربة مغربية أصيلة ومميزة أينما وُجدت.»

وأوضح الحداد أن رؤية «دار أميرة» ترتكز على تطوير مفهوم ضيافة قابل للنمو والتوسع إقليميًا، مع الحفاظ على جودة التجربة وثبات هويتها وأصالتها في مختلف الأسواق.

من جانبها، قالت دانيا حيمور، الشريكة المؤسسة لدار أميرة:

«أردنا لدار أميرة أن تكون أكثر من مجرد مطعم؛ أردنا أن يشعر ضيوفنا بأنهم يعيشون تجربة مغربية متكاملة منذ اللحظة الأولى. كل تفصيل في المكان، من التصميم والأجواء إلى الموسيقى وتقديم الطعام والشاي المغربي، اختير بعناية ليعكس دفء الضيافة المغربية وجمالها بأسلوب معاصر.»

وأضافت حيمور:

«دار أميرة مساحة للاجتماع وصناعة الذكريات والاستمتاع بالتفاصيل. هدفنا أن يغادر الضيف وهو يتذكر التجربة كاملة، لا الطبق الذي تناوله فحسب.»

وتحتفي قائمة الطعام بغنى المطبخ المغربي وتنوع نكهاته من خلال مجموعة مختارة من الأطباق الأصيلة، إلى جانب الشاي المغربي وتجارب تقديم مستوحاة من تقاليد الضيافة المغربية، بما ينسجم مع هوية المكان ويكمل تجربة الضيوف.

كما يعكس التصميم الداخلي هوية مغربية واضحة من خلال الألوان والخامات والزخارف والتفاصيل المعمارية، ممزوجة بلمسات عصرية تمنح «دار أميرة» شخصيته الخاصة، وتقدم عناصر الثقافة المغربية ضمن قالب أنيق ومعاصر.

وبمناسبة الافتتاح، يستقبل «دار أميرة» ضيوفه بأجواء احتفالية وعروض مستوحاة من الثقافة المغربية، في تجربة صُممت لتعريف جمهور عمّان بعالم «دار أميرة» وهويته. ويمثل افتتاح المطعم في البوليفارد العبدلي بداية فصل جديد لعلامة تطمح إلى الانتقال بتجربتها من عمّان إلى مدن وأسواق جديدة في المنطقة.

نبذة عن دار أميرة

«دار أميرة» مطعم وتجربة ضيافة مغربية في البوليفارد العبدلي في عمّان، يقدم المطبخ المغربي الأصيل ضمن أجواء تجمع بين التصميم المعاصر والموسيقى وعناصر الضيافة المغربية. وتنطلق العلامة من الأردن برؤية للتوسع إقليميًا، مع الالتزام بالحفاظ على جودة التجربة وأصالتها وهويتها في مختلف الأسواق.

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