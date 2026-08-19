الاردن .. فتى يبلغ 13 عاماً يتعرض لاعتداء بساطور في إربد

خبرني - أصيب فتى يبلغ من العمر 13 عاماً بجروح قطعية، إثر تعرضه لاعتداء باستخدام آلة حادة «ساطور»، أثناء وجوده برفقة عدد من أصدقائه في منطقة الحي الجنوبي بمدينة إربد.

وبحسب المعلومات المتوفرة، تعرض الفتى ومجموعة من أصدقائه لاعتداء من قبل مجموعة من الأشخاص، ما أدى إلى إصابته بجروح استدعت نقله بشكل عاجل إلى مستشفى الأميرة بسمة في إربد لتلقي العلاج.

وأفادت المعلومات بأن الفتى أصيب بجرح قطعي في منطقة الظهر بلغ طوله نحو 53 سنتيمتراً، حيث خضع لعملية جراحية من قبل الكوادر الطبية، وتم تقديم العلاج اللازم والسيطرة على الإصابة.

وأكدت المعلومات أن الحالة الصحية للفتى مستقرة بعد خضوعه للعملية الجراحية، فيما لا يزال تحت المتابعة الطبية للتأكد من استقرار وضعه الصحي وعدم حدوث أي مضاعفات.

وقال والد الفتى إن نجله تعرض للاعتداء أثناء وجوده مع أصدقائه، مشيراً إلى أنه تقدم بشكوى رسمية لدى المركز الأمني المختص، مطالباً بالتحقيق في ملابسات الحادثة ومحاسبة المتسببين وفقاً للقانون.

من جانبه، أكد مصدر أمني أن التحقيقات في الحادثة ما تزال جارية، بهدف تحديد هوية الأشخاص المشاركين في الاعتداء والوقوف على ملابسات الحادثة وأسبابها.

وأوضح المصدر أن الأجهزة الأمنية تعمل على جمع المعلومات والأدلة المتعلقة بالحادثة، بما في ذلك مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة في محيط المنطقة والاستماع إلى إفادات الأشخاص الذين كانوا موجودين في موقع الحادثة.

وأشار المصدر إلى أن التحقيقات ستحدد هوية المتورطين تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، مؤكداً أن القضية ما تزال قيد المتابعة والتحقيق من قبل الجهات المختصة.