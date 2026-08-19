حقيقة ظهور محمد رمضان في برنامج منى الشاذلي

خبرني - كشف برنامج الإعلامية المصرية منى الشاذلي حقيقة الصور المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي زعمت استضافة الفنان محمد رمضان في إحدى حلقات البرنامج، مؤكدًا أن تلك الصور لا تمت إلى حلقات البرنامج بصلة وأنها مفبركة.

وجاء توضيح البرنامج بعد انتشار صور تحمل شكلًا قريبًا من التصميمات المستخدمة في الترويج لحلقات البرنامج، وهو ما دفع بعض المتابعين إلى تداولها باعتبارها إعلانًا عن ظهور محمد رمضان مع منى الشاذلي.

حقيقة صور استضافة محمد رمضان مع منى الشاذلي

أوضح برنامج منى الشاذلي أن الصور التي انتشرت بشأن استضافة محمد رمضان ليست حقيقية، وأنها جرى إعدادها بطريقة توحي بأنها منشورة من الحسابات الرسمية للبرنامج.

وأكد القائمون على البرنامج أن الصور المتداولة لا تمثل إعلانًا حقيقيًا عن حلقة تجمع منى الشاذلي بالفنان محمد رمضان، مشيرين إلى أن المحتوى المتداول جرى التلاعب به بهدف تقديم معلومات غير صحيحة إلى الجمهور.

وجاء هذا التوضيح في ظل انتشار عدد من المنشورات التي تحمل صورًا لمحمد رمضان إلى جانب منى الشاذلي، مع عبارات توحي بوجود حلقة جديدة تجمعهما.

برنامج منى الشاذلي يحذر من الصور المفبركة

وشدد البرنامج على ضرورة التأكد من مصدر أي إعلان أو صورة متداولة قبل إعادة نشرها، خاصة مع إمكانية تعديل الصور وإعادة تركيبها بصورة تجعلها تبدو وكأنها صادرة عن جهة إعلامية أو برنامج معروف.

وأشار إلى أن الرجوع إلى الحسابات الرسمية للبرنامج يمثل الوسيلة الأكثر دقة لمعرفة مواعيد الحلقات والضيوف والإعلانات الخاصة بالبرنامج، بدلًا من الاعتماد على المنشورات مجهولة المصدر.

اتهامات بوجود محاولات للتشكيك في مصداقية البرنامج

ولم يقتصر توضيح البرنامج على نفي صحة الصور، إذ تحدث عن وجود حسابات وصفحات تسعى، بحسب ما ورد في رسالته، إلى التشكيك في مصداقية البرنامج من خلال تداول محتوى غير حقيقي ونسبته إليه.

وأكد البرنامج أن تداول هذه المواد لا يغير من حقيقة ما يُنشر عبر منصاته الرسمية، داعيًا الجمهور إلى التحقق من المعلومات قبل التعامل معها باعتبارها أخبارًا مؤكدة.

محمد رمضان بين الأعمال الفنية والظهور الإعلامي

ويأتي تداول صور استضافة محمد رمضان مع منى الشاذلي في وقت يحظى فيه الفنان المصري باهتمام واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تحظى أخباره وأعماله وظهوره الإعلامي بمتابعة مستمرة من الجمهور.

وتسبب ظهور الصور المفبركة في تداول معلومات غير دقيقة بشأن احتمال مشاركة محمد رمضان في حلقة من برنامج منى الشاذلي، قبل أن يأتي رد البرنامج لينفي صحة تلك المواد.

ويعتمد برنامج منى الشاذلي على الإعلان عن ضيوفه وحلقاته من خلال منصاته الرسمية، ما يجعل أي صور أو منشورات خارج هذه القنوات بحاجة إلى التحقق قبل اعتبارها إعلانًا رسميًا.

دعوة للتحقق من مصادر الأخبار

ودعا البرنامج متابعيه إلى عدم الانسياق وراء الصور التي يجري تداولها عبر صفحات غير رسمية، خصوصًا عندما تتعلق بظهور فنانين أو مشاهير في حلقات تلفزيونية لم يعلن عنها البرنامج.

كما شدد على أهمية الرجوع إلى المصادر الرسمية لمعرفة حقيقة أي خبر يتعلق بالبرنامج أو ضيوفه، في ظل سهولة تعديل الصور وإعادة نشرها بصورة قد تمنحها مظهرًا مختلفًا عن حقيقتها.

وبذلك حسم برنامج منى الشاذلي حقيقة الصور المنسوبة إلى استضافة محمد رمضان، مؤكدًا أنها مفبركة وليست إعلانًا رسميًا عن حلقة تجمع الفنان بالإعلامية المصرية.