الاتحاد يدشن تقنية حكم الفيديو المساعد VAR رسمياً مع انطلاقة موسم 2026/2027

خبرني - يبدأ الاتحاد الأردني لكرة القدم بتطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد VAR رسمياً مع انطلاق بطولات المحترفين لموسم 2026/2027، بعد استكمال البنية التحتية للمشروع وتجهيزاته الفنية، في خطوة تاريخية من عمر الكرة الأردنية تمثل محطة جديدة في مسيرة التطوير، وتواكب المعايير القارية والدولية، وتعزز من شفافية القرارات التحكيمية.

وقالت الأمين العام للاتحاد الأردني لكرة القدم سمر نصار، إن مشروع تقنية الـ VAR يشكل استثماراً في التكنولوجيا والبنية التحتية وتأهيل الكوادر، مشيرة إلى أن الاتحاد عمل لوقت طويل على تجهيز المتطلبات الفنية والبنية التحتية اللازمة وتدريب وتأهيل الكوادر بما يضمن توفير بيئة مناسبة لتشغيل التقنية وفق المعايير المعتمدة.

وقالت نصار إن تطبيق الـ VAR في بطولات المحترفين لطالما كان هدفاً نسعى لتحقيقه ومطلباً من أركان المنظومة وجماهيرها لما سيسهم به من توفير الشفافية في القرارات التحكيمية المؤثرة وتقليل الأخطاء، إلى جانب تطوير إمكانات التحكيم الأردني وتعزيز فرص حضوره في البطولات القارية والدولية.

وشمل المشروع تجهيز البنية التحتية في سبعة ملاعب، وفق نموذج يجمع بين التجهيزات الثابتة في ثلاثة ملاعب والوحدات المتنقلة في أربعة ملاعب، بما يمنح المشروع مرونة تشغيلية تتيح توسيع نطاق الاستفادة من التقنية والوصول بها إلى أكبر عدد ممكن من الملاعب المستضيفة للمباريات المستهدفة لبطولات كأس السوبر الأردني، والدوري الأردني للمحترفين CFI، وكأس الأردن CFI.

وتضمن المشروع تجهيز ستاد عمّان الدولي، وستاد الحسن، وستاد الملك عبدالله الثاني، بالوحدات الثابتة فيما ستغطي الوحدات المتنقلة ملاعب البترا والسلط والأمير محمد والعقبة.

وأضافت نصار أن تجهيز الملاعب شمل تطوير شبكات الاتصالات والكهرباء، والتجهيزات الفنية المرتبطة بالنظام، وغرف VAR الثابتة، والوحدات المتنقلة، إلى جانب أنظمة الطاقة الاحتياطية، لضمان استمرارية عمل النظام في حالات انقطاع التيار الكهربائي، وتعزيز جاهزية المنظومة للتعامل مع مختلف الظروف التشغيلية.

وفي جانب إعداد الحكام، أشارت نصار إلى أنه تم في المرحلة الأولى تدريب 24 حكماً وحكمة من حكام الساحة والمساعدين ضمن برنامج إعداد VAR، بالإضافة لعدد من المشغلين والفنيين، مبينة أن اعتماد الحكام يتم وفق برنامج تابع للاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA، ويتضمن مراحل نظرية وعملية وصولاً إلى التقييم النهائي.

ويتكون برنامج إعداد حكام VAR من خمس مراحل تشمل التدريب والمحاضرات النظرية والتطبيق العملي والتقييم، بما يهدف إلى تأهيل الحكام وفق معايير الاعتماد الدولية ورفع جاهزيتهم للتعامل مع التقنية خلال المباريات.

يذكر أن تطبيق المشروع سيتضمن متغيرات في أعداد الكوادر والمعدات المعتادة في المباريات المحلية، بحيث يقوم على إدارة كل لقاء 6 حكام بدلاً من 4، يشمل حكم الفيديو وحكم الفيديو المساعد، بالإضافة إلى تعيين مشغل لتقنية الفيديو وفني في كل مباراة، على أن يتكفل الناقل الحصري لبطولات المحترفين، التلفزيون الأردني - القناة الرياضية، بتوفير العدد اللازم من الكاميرات والمعدات التي تلبي احتياجات كل مباراة بما يكفل إخراجها وفق المعايير المرجوة.

وسيتم تطبيق تقنية VAR وفق البروتوكول المعتمد من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في ست حالات محددة، تشمل التحقق من الأهداف، وقرارات ركلات الجزاء، وحالات منح البطاقات الحمراء، والخطأ في تحديد هوية اللاعب عند منح بطاقة صفراء أو حمراء، إلى جانب الركلات الركنية التي يتم منحها بشكل خاطئ، والتحقق من البطاقة الصفراء الثانية.

وبلغت التكلفة الإجمالية للمشروع قرابة 800 ألف دينار أردني، تشكل المصاريف التشغيلية السنوية منها 112 ألف دينار، فيما بلغت التكلفة الرأسمالية للمشروع 686 ألف دينار أردني شملت تجهيز وتطوير البنية التحتية للملاعب، بمبلغ 250 ألف دينار، تم تمويلها من خلال الاتحاد الأردني لكرة القدم والشركاء في وزارة الشباب وأمانة عمّان الكبرى وسلطة تطوير العقبة.

فيما تكفل الاتحاد الأردني لكرة القدم بتمويل ما قيمته 436 ألف دينار من التكلفة الرأسمالية نظير شراء أجهزة ومعدات وأنظمة الـ VAR.