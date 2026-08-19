شائعات تطارد راغب علامة وعائلته.. والفنان يرد برسالة حاسمة

خبرني - تحدث الفنان راغب علامة عن الشائعات التي انتشرت مؤخرًا حول حياته الأسرية، مؤكدًا أن هذه الأخبار والتعليقات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا تشغل باله ولا تؤثر في أفراد عائلته.

وقال راغب علامة خلال تصريحات تلفزيونية إن منصات التواصل الاجتماعي أصبحت مساحة يعبّر من خلالها البعض عن آرائهم، مشددًا على أنه وعائلته لا يلتفتون إلى ما يتم تداوله من إساءات أو شائعات، وأضاف: «السوشيال ميديا هي صوت لأي حاقد، يا جبل ما يهزك ريح، أنا وعائلتي آخر همنا».

وأشار الفنان اللبناني إلى أن أبناءه يتعاملون مع هذه الأخبار بالطريقة نفسها، موضحًا أنه سألهم عن مدى انزعاجهم من التعليقات والشائعات المنتشرة، فجاء ردهم بأن عليه عدم الاهتمام بها، مؤكدين أن أصحاب تلك الأخبار هم الأكثر انزعاجًا.

وتأتي تصريحات راغب علامة بعد انتشار مجموعة من الشائعات التي تناولت حياته الخاصة وأسرته، من بينها مقطع فيديو تم التلاعب به باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وجرى تداوله باعتباره تصريحًا مزعومًا لراغب علامة يتحدث فيه عن نجله لؤي.

وكان راغب علامة قد عبّر عن دعمه لأبنائه بشكل غير مباشر، بالتزامن مع احتفاله بعيد ميلاد نجله الأكبر خالد، إذ شارك صورة تجمعه بابنيه خالد ولؤي عبر خاصية القصص على حسابه الرسمي في إنستجرام. وحرص من خلال رسالته على التأكيد على اعتزازه بهما وفخره بما يحققانه على المستويين الشخصي والمهني.

من جانبه، تحدث لؤي راغب علامة عن الأخبار المتداولة حوله، معبرًا عن استغرابه من تصديق بعض الأشخاص لمحتوى غير حقيقي، خاصة في ظل سهولة صناعة مقاطع فيديو مزيفة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وانتشارها بسرعة عبر منصات التواصل الاجتماعي.