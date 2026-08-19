الأردن يعزي إفريقيا الوسطى بضحايا انهيار منجم للذهب

خبرني - ‏أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، الأربعاء، عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية إفريقيا الوسطى الصديقة، بضحايا انهيار منجم للذهب.

‏وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي وقوفَ المملكة وتضامنَها الكامل مع حكومة وشعب جمهورية إفريقيا الوسطى، مُعرِبًا عن أصدق التعازي والمواساة لأُسَر الضحايا.

ولقي 100 شخص على الأقل حتفهم في انهيار أرضي بمنجم للذهب يُستغل بطرق تقليدية في غرب جمهورية إفريقيا الوسطى، بالقرب من الحدود مع الكاميرون، وفق ما أفادت مصادر محلية وكالة فرانس برس الأربعاء.

وأشارت مصادر عدة إلى مقتل حوالي 100 شخص والعديد من الإصابات في الحادث الذي وقع الثلاثاء حوالى 14:00 (15:00 بتوقيت غرينتش) في منجم الذهب في زامبوي على بعد حوالي 50 كيلومترا من بلدة بابوا في إفريقيا الوسطى.