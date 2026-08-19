ترمب: سألتقي كيم جونغ أون هذا العام

خبرني - قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأربعاء إنه سيلتقي الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون هذا العام، في أول لقاء بينهما منذ بدء ولايته الثانية.



وردا على سؤال صحافيين عما إذا كان يعتزم لقاء كيم في وقت لاحق من العام 2026، قال ترامب "نعم، سأفعل"، خلال جولة في مهبط جديد للمروحيات يعمل على تشييده في البيت الأبيض.



وقال ترمب إن كوريا الشمالية تمتلك 57 سلاحا نوويا، وذلك في تقييم نادر ودقيق بشكل غير معتاد للترسانة النووية لكيم جونغ أون.



وأوضح "لديه 57 سلاحا نوويا قويا للغاية. كان ينبغي ألا يُسمح بحدوث ذلك أبدا. لكنه يمتلكها. وأنا على وفاق تام معه".



وفي وقت سابق، قال ترامب إن كيم جونغ أون استجاب لمبادراته الأخيرة، وذلك غداة تقليص سيّد البيت الأبيض المناورات العسكرية مع كوريا الجنوبية وإشادته بعلاقته مع الزعيم الكوري الشمالي.



وقال ترمب إنه يجعل الوضع "أكثر أمانا بكثير" من خلال علاقاته مع كيم الذي التقاه ثلاث مرات خلال ولايته الرئاسية الأولى، إلا أن أي لقاء بينهما لم يُعقد في ولايته الثانية غير المتتالية.



وإذ أشاد بزعيم كوريا الشمالية التي تتمتع بقدرات عسكرية نووية، وجّه ترامب انتقادات لحليفته سول على خلفية عدم مؤازرتها واشنطن في الحرب ضد إيران والتي يقول الملياردير الجمهوري إنها ترمي إلى منع طهران من حيازة قنبلة ذرية.



ولدى سؤاله عن سبب عدم تجاوب كيم مع طلباته لإجراء محادثات منذ عودته إلى البيت الأبيض العام الماضي، قال ترامب لصحافيين في المكتب البيضوي "كيف تعرفون أنه لم يرد؟" وعندما أُلحّ عليه بالسؤال عمّا إذا كان كيم قد ردّ بالفعل، قال ترامب "نعم، فعل".



ولدى سؤاله عن المرحلة التي وصلت إليها المحادثات مع كيم، قال ترامب "إنها إيجابية للغاية"، من دون الخوض في أي تفاصيل.



ثم أشاد بكيم، قائلا إن علاقاتهما خفّضت منسوب التوتر.

