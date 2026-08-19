خبرني - دعا وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش إلى فتح حدود قطاع غزة ودفع سكانه إلى الرحيل، زاعمًا أنه قال لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو: «إما نحن وإما هم».

وادعى سموتريتش أن سكان غزة «لا مستقبل لهم في القطاع»، مستخدمًا أوصافًا تحريضية بحق نحو 1.8 مليون فلسطيني، ومطالبًا بتهجيرهم خارج أرضهم.

كما هدد الفلسطينيين في الضفة الغربية بمصير مماثل لما تعرض له قطاع غزة ولبنان، قائلًا إن أي محاولة لمهاجمة إسرائيل ستقابل بتدمير واسع، ومشيرًا إلى أن هذه السياسة تُطبّق أيضًا في سوريا ولبنان والضفة وغزة.