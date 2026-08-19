بلدية أم القطين والمكيفتة تستثمر البرك المائية في سقاية الأشجار وتعزيز المساحات الخضراء

خبرني - تواصل بلدية أم القطين والمكيفتة جهودها الميدانية في استثمار الموارد الطبيعية المتاحة، من خلال الاستفادة من مياه البرك المنتشرة في مختلف مناطق البلدية، وتوظيفها في سقاية الأشجار والمساحات الخضراء، في خطوة تعكس حرص البلدية على تعزيز الاستدامة والاستفادة من الموارد المائية.

وأكد رئيس لجنة بلدية أم القطين والمكيفتة طالب الحماد دعمه وتشجيعه لهذه الجهود الميدانية، مشيدًا بالدور الذي تقوم به كوادر البلدية والعمال في تنفيذ أعمال السقاية بصورة مستمرة، وبما يضمن المحافظة على الأشجار واستدامتها.

وأشار إلى أن هذه الأعمال تأتي انسجامًا مع التوجيهات الحكومية الرامية إلى تعزيز دور البلديات في الحفاظ على البيئة واستثمار الموارد المتاحة، وبما يتماشى مع توجيهات نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية وليد المصري، المتعلقة بتعزيز العمل الميداني ورفع كفاءة الخدمات البلدية.

وتعمل كوادر البلدية بشكل يومي على سقاية أعداد كبيرة من الأشجار المنتشرة في مختلف مناطق البلدية، حيث يتم نقل المياه من البرك بواسطة خزانات مياه مثبتة على تركتورات زراعية، لتصل إلى الأشجار والمواقع المستهدفة وفق برنامج سقاية منتظم.

وتأتي هذه الجهود ضمن توجه البلدية نحو الاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية المتاحة وعدم هدرها، وتحويل مياه البرك إلى مورد يخدم التشجير ويحافظ على المساحات الخضراء، بما يسهم في تحسين المشهد البيئي والجمالي في مناطق البلدية، وفقاً لتوجيهات وزارة الإدارة المحلية ممثلة بمعالي نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية وليد المصري.

ويواصل عمال البلدية أعمالهم على مدار الساعة، في مشهد يعكس حجم الجهد المبذول للحفاظ على الأشجار والمساحات الخضراء، حيث تبدأ عمليات نقل المياه والسقاية بشكل يومي، وصولًا إلى مختلف المواقع التي تحتاج إلى المياه.

وتؤكد البلدية أن استثمار البرك المائية في سقاية الأشجار يمثل نموذجًا عمليًا للاستفادة من الموارد المتاحة، ويعكس توجهها نحو تبني حلول مستدامة تسهم في خدمة المواطنين والحفاظ على البيئة، بالتوازي مع استمرار العمل الميداني لتطوير مختلف مناطق البلدية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.