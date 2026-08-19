خطة قتل بدأت بدعوة للصلح.. ماذا قال المتهم في تحقيقات جريمة 15 مايو؟

خبرني - كشفت تحقيقات النيابة العامة المصرية تفاصيل جديدة في واقعة مقتل 4 أشخاص وإصابة آخر بطلق ناري في مدينة 15 مايو، والمتهم فيها مهندس معماري يبلغ من العمر 51 عامًا، ومقيم بمنطقة حلوان.

وبحسب ما ورد في أوراق القضية، أقر المتهم خلال استجوابه بارتكاب الواقعة، موضحًا أن خلافات سابقة نشبت بينه وبين طليقته وعدد من أفراد أسرتها، دفعته إلى التخطيط للقاء بهم.

المتهم أعد أسلحة وذخيرة قبل الواقعة

وأفادت التحقيقات بأن المتهم ذكر أنه قبل توجهه إلى مسكن المجني عليهم، أعد سلاحًا ناريًا مزودًا بخزينتين، بالإضافة إلى 120 طلقة نارية، كما اصطحب سلاحًا أبيض «سكين» وأدوات أخرى تستخدم في الاعتداء على الأشخاص.

ووفقًا لأقواله، تواصل مع نجله وأبلغه برغبته في اللقاء معه ومع أشقائه وطليقته وشقيقها وأحد أقاربها، مدعيًا أن هدف اللقاء هو إنهاء الخلافات وإتمام الصلح.

وتوجه المتهم إلى المكان الذي كان يعلم مسبقًا بوجود المجني عليهم بداخله، بحسب ما جاء في التحقيقات.

تفاصيل إطلاق النار داخل المسكن

أوضحت التحقيقات أن المتهم، عقب وجوده مع المجني عليهم داخل مسكن أحدهم، أخرج سلاحًا ناريًا كان محشوًا بـ16 طلقة، وبدأ في إطلاق النار باتجاه الموجودين.

وذكر المتهم أنه أطلق طلقات الخزينة الأولى تباعًا، مؤكدًا أن إطلاق النار كان بقصد قتل المجني عليهم، بحسب اعترافاته أمام جهات التحقيق.

وأضاف أنه أطلق على كل من محمد سيد خليل، وهاني محمد حنفي، وأحمد محمد حنفي ما بين ثلاث وأربع طلقات، بينما أصيبت جنة الله إياد محمد بطلق ناري واحد، وفقًا لما جاء بأقواله في التحقيقات.

وأسفرت الواقعة عن وفاة الأربعة، بينما أصيب نجله عابد إياد محمد بطلق ناري في القدم اليمنى، وقال المتهم إن إصابة نجله وقعت عن طريق الخطأ.

المتهم يشرح ترتيب جلوس المجني عليهم

وخلال التحقيقات، شرح المتهم لجهات التحقيق أماكن جلوس المجني عليهم داخل المسكن، موضحًا أن محمد سيد خليل كان يجلس إلى يمينه، بينما كانت ابنته جنة الله إياد محمد أحمد أمامه.

وأضاف أن أحمد محمد حنفي كان يجلس بجوار جنة الله وفي مواجهته، فيما كان هاني محمد حنفي يجلس إلى يساره، مشيرًا إلى أن المسافة بينه وبين كل منهم لم تتجاوز مترًا واحدًا.

وأوضح أنه استخدم السلاح الناري بيده اليمنى، وبدأ إطلاق الأعيرة ناحية محمد سيد خليل، ثم انتقل بإطلاق النار إلى جنة الله إياد وأحمد محمد حنفي، وصولًا إلى هاني محمد حنفي.

ضبط المتهم والتحفظ على السلاح

وأفادت التحقيقات بأن الأهالي تمكنوا من السيطرة على المتهم والتحفظ عليه عقب الواقعة، كما نجحوا في استخلاص السلاح الناري منه، إلى حين وصول قوات الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

المتهم ينسب الواقعة إلى خلافات سابقة

وخلال استجوابه، أرجع المتهم دافع ارتكاب الجريمة إلى خلافات سابقة مع طليقته وذويها، وأقر بأنه أقدم على الواقعة مع سبق الإصرار، بحسب ما ورد في أوراق التحقيق.

وتواصل النيابة العامة إجراءاتها في القضية للوقوف على جميع ملابسات الواقعة، واستكمال الأدلة والتقارير اللازمة قبل التصرف القانوني فيها.