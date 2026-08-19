الدكتور بدر الدين محمد البغدادي في ذمة الله

خبرني - تسليماً و ايماناً بقضاء الله وقدره ينعى الحاج سمير محمد البغدادي وعائلته اخيه الغالي بدر الدين محمد محمود البغدادي

( أبو مضر )

شقيق كل من الحاج سمير والمرحوم الحاج محمود والمرحوم الحاج منير والمرحوم الحاج قاسم والمرحوم الحاج خالد البغدادي والمرحوم الاستاذ صلاح البغدادي

ووالد كل من مضر و سلاف و غيدان و دنيز و ديما و دنيا

الذي وافته المنيه مساء يوم الأربعاء ١٩/٨/٢٠٢٦

وسيصلى عليه في جامع مقبرة سحاب عقب صلاة ظهر يوم الخميس٢٠/٨/٢٠٢٦

ويوارى الثرى في مقبرة عائلة البغدادي في سحاب



تقبل التعازي للرجال والنساء في جمعية الفيحاء الكائنة في الشميساني يومي الخميس والجمعة من الساعة الخامسة حتى الساعه العاشرة

سائلين المولى عزوجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهمنا وأهله وذويه الصبر والسلوان .

إنا لله وإنا إليه راجعون