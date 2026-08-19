شريكة هونغ مين غي السابقة تكشف اتهامات بالعنف.. ووكالته ترد

خبرني - تكشف شريكة هونغ مين غي السابقة تفاصيل اتهامات بالإساءة والعنف، بينما تنفي وكالته الرواية وتعلن اللجوء إلى الإجراءات القانونية.

يواجه الممثل الكوري الجنوبي هونغ مين غي، المعروف بمشاركته في مسلسلي Love Your Enemy وStudy Group، اتهامات بالإساءة من شريكته السابقة، بعدما تحدثت مؤثرة كورية تُعرف باسم Apriedam عن تفاصيل علاقة وصفتها بأنها مؤذية، وقدمت وثيقة قانونية صادرة عن مكتب محاماة لدعم روايتها.

ونشرت المؤثرة تفاصيل الاتهامات عبر مواقع التواصل الاجتماعي في 19 أغسطس/آب 2026، بينما سارعت وكالة هونغ مين غي، Fable Company، إلى نفي صحة ما ورد في روايتها، مؤكدة أن لديها سردًا مختلفًا للأحداث مدعومًا بما تصفه بالأدلة الموضوعية.

شريكة هونغ مين غي السابقة تتهمه بالإساءة

وبحسب ما أوردته وسائل إعلام كورية، من بينها Osen، ذكرت المؤثرة أن العلاقة شهدت، وفقًا لروايتها، عددًا من الوقائع التي تضمنت إساءة جسدية ونفسية.

وقالت إن هونغ مين غي ألقى زجاجة من مشروب السوجو باتجاهها أثناء وجودهما في أحد الشوارع، ما أدى إلى تحطم الزجاجة، كما اتهمته في وقائع أخرى بضرب كتفها ودفعها والإمساك برقبتها.

وقدمت المؤثرة وثيقة قانونية مؤرخة في 28 يوليو/تموز 2026، تحمل عنوان «إخطار باتخاذ إجراءات قانونية بشأن أفعال جنائية غير قانونية»، وتضمنت مجموعة من الادعاءات المرتبطة بالفترة التي جمعتهما.

تفاصيل الاتهامات الموجهة إلى هونغ مين غي

وأوضحت المؤثرة أن تصرفات هونغ مين غي، بحسب روايتها، كانت تزداد حدة عندما تنتابه الشكوك بشأن وجود شخص آخر في حياتها.

وأضافت أنه أجرى قرابة 40 اتصالًا متتاليًا بها، قبل أن يوجه إليها، وفقًا لادعائها، تهديدات بالقتل، كما اتهمته بتفتيش هاتفها وقراءة محادثاتها عبر تطبيق KakaoTalk بسبب غيرته.

وزعمت كذلك أنه قاد دراجة كهربائية تحت تأثير الكحول أثناء وجودها برفقته، ما أدى إلى وقوع حادث قالت إنه تسبب في إصابتها.

ولا تزال هذه الاتهامات ضمن رواية الشريكة السابقة، ولم يتم التحقق منها بصورة مستقلة.

شريكة هونغ مين غي السابقة تتحدث عن التداعيات النفسية

وتطرقت المؤثرة إلى طبيعة العلاقة، موضحة أنها كانت تمر، وفق روايتها، بفترات من السلوك العدواني، تتبعها أوقات من التعامل الحميم ومحاولات التقارب.

وقالت إنها لم تفهم في البداية أن ما تتعرض له يمثل علاقة مؤذية، وكانت تفسر تلك التصرفات باعتبارها صورة من صور الحب، لكنها بعد انتهاء العلاقة أعادت تقييم ما حدث، واعتبرته، بحسب وصفها، «عنفًا واستغلالًا واضحين».

كما كشفت عن أعراض نفسية قالت إنها استمرت معها بعد انتهاء العلاقة، ومنها التعرق خلال الليل، والارتجاف، واضطرابات النوم المرتبطة بالخوف.

وأشارت إلى أن هذه التداعيات دفعتها إلى إخبار والديها بما حدث، قبل أن تبدأ اتخاذ إجراءات قانونية بشأن الوقائع التي تقول إنها تعرضت لها خلال العلاقة.

اتهامات تتعلق بكلب هونغ مين غي

وفي سياق منفصل، وجهت المؤثرة ادعاءات تتعلق بطريقة تعامل هونغ مين غي مع كلبه «ليو»، الذي ظهر برفقة الممثل في منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وزعمت أن الممثل كان يركل الكلب ويوجه إليه إساءات لفظية بعيدًا عن الأنظار، كما ادعت أنه تركه بمفرده لمدة تراوحت بين ثلاثة وأربعة أيام، وذلك بعد وصول الإخطار القانوني إلى منزله وعدم تمكن الآخرين من الدخول إليه.

وتظل هذه الادعاءات، مثل بقية ما ذكرته المؤثرة، غير مثبتة بصورة مستقلة، فيما حذفت لاحقًا ستوري إنستغرام التي كانت قد نشرت من خلالها تلك التفاصيل.

لماذا تحدثت شريكة هونغ مين غي السابقة؟

وأوضحت المؤثرة أن الحديث علنًا عن القضية لم يكن قرارها الأول، مؤكدة أنها لم تكن تريد أن تتحول الواقعة إلى موضوع للتداول الإعلامي.

وقالت إنها قررت نشر التفاصيل بعدما شعرت، بحسب روايتها، بأن هونغ مين غي لم يتحمل مسؤولية ما حدث، مشيرة إلى أن هدفها يتمثل في أن يدرك ما تعتبره أخطاء ارتكبها وأن يقدم لها اعتذارًا.

وأضافت أنها لا تريد أن تتحول الواقعة إلى شائعات أو مادة إخبارية، لكنها قررت نشر ما لديها لأنها ترى أن الشخص الذي لا يدرك ما فعله بصورة خاطئة يحتاج إلى التفكير في تصرفاته، والاعتراف بأخطائه أولًا كإنسان ثم باعتباره ممثلًا، وتقديم اعتذار صادق لها.

وكالة هونغ مين غي تقدم رواية مختلفة

في المقابل، نفت وكالة Fable Company الاتهامات التي وجهتها المؤثرة إلى هونغ مين غي، وقالت في بيان رسمي إن الوقائع التي توصلت إليها تختلف بصورة كاملة عن الرواية التي قدمتها الشريكة السابقة.

وذكرت الوكالة أن المؤثرة كانت على تواصل مع حبيبها السابق خلال علاقتها بالممثل، التي بدأت في أبريل/نيسان 2026، بحسب ما ورد في بيانها.

وأضافت أن المؤثرة أقرت، خلال محادثات خاصة جمعتها بهونغ، بما وصفته الوكالة بتصرف خاطئ صدر منها، وأنها قدمت اعتذارات متكررة عن سلوكها.

وأوضحت الوكالة أن الأمر وصل إلى قيام المؤثرة بزيارة منزل عائلة هونغ مين غي في محاولة للعودة إلى العلاقة، إلا أن الممثل لم يبدِ رغبة في ذلك، وأبلغها بوضوح في أكثر من مناسبة بأنه لا يريد مواصلة العلاقة العاطفية معها.

الوكالة تكشف واقعة أمام منزل الممثل

واستعرضت الوكالة واقعة قالت إنها حدثت أمام منزل النجم، موضحة أن المؤثرة واصلت قرع جرس الباب من الساعة الواحدة فجرًا وحتى الرابعة فجرًا.

كما اتهمتها بمحاولة وضع لاصق على كاميرات المراقبة بهدف منعها من تسجيل ما كان يحدث أمام المنزل.

وقالت الوكالة إن المؤثرة استغلت معرفة أن السمعة والتقييم العام يمثلان عاملين مهمين بالنسبة إلى الممثل، من أجل ممارسة ضغوط متواصلة عليه، وذلك بعد رفضه مقابلتها.

Fable Company تعلن إجراءات قانونية

وأكدت وكالة هونغ مين غي أنها ستعمل على توضيح حقيقة ما حدث بالاعتماد على الأدلة الموضوعية والإجراءات القانونية.

وقالت الوكالة في بيانها إن الاتصالات والمحاولات المتكررة التي تمت خلافًا لرغبة الممثل ستقابل بإجراءات قانونية مرتبطة بالملاحقة.

وأضافت أنه فيما يتعلق بالأفعال التي تضر بسمعته من خلال نشر وتوزيع معلومات ترى الوكالة أنها كاذبة، فإنها تعتزم اتخاذ الإجراءات المدنية والجنائية اللازمة، ومن بينها دعاوى التشهير.

وبذلك، أصبحت القضية محل روايتين متعارضتين؛ الأولى قدمتها الشريكة السابقة لهونغ مين غي وتضمنت اتهامات بالإساءة الجسدية والنفسية، والثانية طرحتها وكالة الممثل ونفت فيها تلك الادعاءات، مع إعلانها التحرك قانونيًا استنادًا إلى ما لديها من أدلة.