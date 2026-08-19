احذر الـ«سكرين شوت».. ثمنها ذاكرتك

خبرني - كشفت دراسة من جامعة بينجهامتون الأمريكية أن الاعتماد على لقطات الشاشة والتصوير لحفظ المعلومات قد يأتي على حساب الذاكرة نفسها.

الآن، وأنت تقرأ هذا، خذ لقطة شاشة. هل تعلم أن ضغطة الزر هذه التي تفعلها لتتذكر، ستجعلك تنسى؟

هذا ما تكشفه دراسة من قسم علم النفس بجامعة بينجهامتون، بعنوان «فقدان الذاكرة الرقمي».

وتقول الباحثة صوفيا فابريزيو إن التقاط الصور ولقطات الشاشة قد يُضعف تذكر التجربة، خصوصًا إذا لم يراجع الشخص ما حفظه لاحقًا.

والسبب قد يكون تشتت الانتباه، أو تخفيف العبء عن الذاكرة، أو حتى الانفصال عن اللحظة نفسها.

والمفارقة أن الهاتف العادي يحتفظ بنحو 2000 صورة، بينما يلتقط المستخدم نحو 20 صورة يوميًا.

والمفاجأة الكبرى هي أنه حتى عندما يعرف الشخص أن الصورة ستُحذف، يظل تأثيرها على الذاكرة قائمًا، فربما أفضل طريقة لتتذكر ليست لقطة شاشة، بل قلم وورقة.