«يوتيوب» تغيّر قواعد احتساب المشاهدات

خبرني - تستعد منصة «يوتيوب» لتغيير الطريقة التي يفهم بها العالم كلمة «مشاهدة»، بعدما أعلنت اعتماد نظام جديد لاحتساب مشاهدات الفيديوهات يبدأ تطبيقه في 24 أغسطس، بحيث تُسجَّل المشاهدة بمجرد بدء تشغيل الفيديو، من دون الحاجة إلى انتظار مدة مشاهدة محددة.

المفارقة الأبرز في القرار أن ظهور رقم مشاهدة جديد لن يعني بالضرورة أن المستخدم استمر في متابعة المحتوى. فبمجرد أن يبدأ تشغيل الفيديو، تُحتسب مشاهدة، حتى لو غادر المستخدم بعد وقت قصير.

وهذا يعني أن الأرقام الظاهرة للجمهور قد ترتفع بوتيرة أسرع، خصوصًا للفيديوهات التي تجذب المستخدم في البداية ثم تفقد اهتمامه سريعًا.

وبذلك، قد يصبح رقم المشاهدات وحده أقل قدرة على التعبير عن مدى نجاح الفيديو؛ فالفارق بين شخص شاهد المحتوى للحظات وآخر تابع الفيديو حتى نهايته لن يظهر في الرقم الإجمالي للمشاهدات.

لماذا غيّرت يوتيوب القاعدة؟

تقول «يوتيوب» إن السبب الرئيسي هو توحيد طريقة احتساب المشاهدات بين أنواع المحتوى المختلفة، بعدما كانت المنصة تستخدم أساليب مختلفة بحسب نوع الفيديو.

وسيصبح النظام الجديد مشابها للطريقة التي تعتمدها «يوتيوب» بالفعل مع مقاطع Shorts، وكذلك لمنصات منافسة مثل «تيك توك» و«إنستغرام»، حيث تبدأ المشاهدة مع تشغيل المحتوى.

وترى المنصة أن توحيد المقياس سيمنح صناع المحتوى صورة أوضح عن مدى وصول مقاطعهم إلى الجمهور، بدل التعامل مع أكثر من تعريف للمشاهدة داخل المنصة نفسها.

أرقام الملايين قد تظهر أسرع

أبرز نتيجة متوقعة هي ارتفاع أعداد المشاهدات العامة بوتيرة أسرع من السابق، لأن الفيديو سيحصل على مشاهدة بمجرد بدء تشغيله.

لكن هذا لا يعني بالضرورة أن شعبية المحتوى ارتفعت بالمقدار نفسه؛ إذ قد يرتفع الرقم بسبب مشاهدات قصيرة لم تتحول إلى متابعة فعلية. ولهذا ستصبح مؤشرات مثل مدة المشاهدة والاحتفاظ بالجمهور والمشاهدات المتفاعلة أكثر أهمية عند تقييم أداء الفيديو.

«المشاهدات المتفاعلة» تكشف الصورة الأخرى

لن تتخلى «يوتيوب» عن المقياس السابق بالكامل، بل ستتيح لصناع المحتوى في Analytics مقياس «المشاهدات المتفاعلة» (Engaged views)، حتى يتمكنوا من معرفة عدد المشاهدين الذين اختاروا الاستمرار في مشاهدة المحتوى بدل الاكتفاء بمجرد بدء تشغيله.

وهنا تظهر المفارقة، قد يحقق فيديو رقما ضخما في خانة المشاهدات العامة، بينما تكشف المشاهدات المتفاعلة أن نسبة أقل بكثير من الجمهور واصلت المتابعة.

أكدت «يوتيوب» أن تعديل طريقة احتساب المشاهدات العامة لن يؤدي إلى زيادة أرباح صناع المحتوى أو تغيير شروط الانضمام إلى برنامج شركاء «يوتيوب»، إذ تعتمد آليات تحقيق الدخل على مقاييس المشاهدة والتفاعل المؤهلة، وليس على إجمالي عدد المشاهدات الظاهر للجمهور.

وبالتالي، فإن التغيير يتعلق أساسا بكيفية عرض وقياس الوصول إلى المحتوى، وليس بمنح صناع المحتوى أموالًا إضافية لمجرد ارتفاع عدد المشاهدات.

ما الذي سيتغير فعليا؟

بعد 24 أغسطس، قد يصبح السؤال «كم مشاهدة حقق الفيديو؟» أقل أهمية من سؤال آخر: كم شخصًا استمر في المشاهدة؟

فالمنافسة لن تكون فقط على جذب ضغطة أو تشغيل، بل على تحويل تلك اللحظة الأولى إلى مشاهدة حقيقية وطويلة. وبالنسبة لصناع المحتوى والمعلنين، قد يصبح الاحتفاظ بالمشاهد ومدة المشاهدة أكثر دلالة من الرقم الكبير الذي يظهر أسفل الفيديو.