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قفزة كبيرة بأسعار الذهب في التسعيرة الثانية الأربعاء

  • 19 أغسطس 2026
  • 18:53
قفزة كبيرة بأسعار الذهب في التسعيرة الثانية الأربعاء

خبرني  - سجلت أسعار الذهب في التسعيرة الثانية، مساء الأربعاء، قفزة مقارنة مع التسعيرة السابقة، بحسب النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وارتفعت الاسعار بين دينارين و 2.6 دينار ، وبحسب العيار.

ووفقا للتسعيرة المسائية، ارتفع سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، بواقع 2.3 دينار ليصل إلى 90.5 دينار لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 86.5 دينار لجهة الشراء.

وارتفع سعر الغرام الواحد من الذهب عيار 24 بواقع 2.6 دينار ليصل إلى 104 دنانير لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 100 دينار لجهة الشراء.

كما ارتفع سعر الغرام الواحد من الذهب عيار 18 بواقع دينارين ليصل إلى 80.2 دينار لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 73.9 دينار لجهة الشراء.

قفزة كبيرة بأسعار الذهب في التسعيرة الثانية الأربعاء

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