قبل مباراة الأهلي.. برشلونة يقترب من صفقة جديدة

خبرني - بات الحارس الكرواتي دومينيك ليفاكوفيتش مرشحا للانضمام إلى برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وعُرض اسم حارس فنربخشه على النادي الكتالوني، في ظل بحث الإدارة عن حلول جديدة لمركز حراسة المرمى.

بحسب ما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فقد تلقى برشلونة عرضا للتعاقد مع ليفاكوفيتش مقابل نحو 3 ملايين يورو، إلى جانب متغيرات.

التصور الحالي يقضي بإعارة الحارس لمدة موسم إلى دينامو زغرب الكرواتي، على أن يعود إلى برشلونة بعد انتهاء عقد الحارس البولندي فويتشيك تشيزني مع النادي في 2027.

ولم يقدم برشلونة حتى الآن ردا رسميا على العرض، كما لا توجد مؤشرات على التوصل إلى اتفاق نهائي، مما يجعل الصفقة في مرحلة الاستكشاف والمناقشات الأولية، وليست انتقالا محسوما.

ويأتي طرح ليفاكوفيتش في وقت يملك فيه الحارس الكرواتي خبرة كبيرة على المستوى الدولي والأوروبي، فضلا عن معرفته الجيدة بالكرة الإسبانية، بعدما خاض تجربة قصيرة مع جيرونا خلال موسم 2025-2026 قادما من فنربخشه على سبيل الإعارة.

وكان ليفاكوفيتش قد ارتبط بالعودة إلى دينامو زغرب في الفترة الماضية، إذ تشير تقارير كرواتية وتركية إلى أن النادي الكرواتي قدم عرضا لفنربخشة بقيمة 3 ملايين يورو، مع مليون يورو إضافية كمتغيرات، لكن العرض لم يكن كافيا لإتمام الصفقة.

ويمتلك الحارس البالغ 31 عاما مسيرة طويلة مع دينامو زغرب، قبل انتقاله إلى فنربخشة، كما أصبح أحد حراس منتخب كرواتيا خلال السنوات الأخيرة.

وفي المقابل، لا يبدو ليفاكوفيتش الخيار الوحيد أمام برشلونة، إذ يواصل النادي متابعة الإسباني أليكس ريميرو، حارس ريال سوسيداد، الذي ينتهي عقده في يونيو 2027.

وكان اسم ريميرو حاضرا بقوة في خطط برشلونة، مع إمكانية التعاقد معه مستقبلا مجانا إذا لم يجدد عقده مع ناديه.