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الأردن .. فاتورة التقاعد ترتفع إلى 918 مليون دينار

  • 19 أغسطس 2026
  • 18:44
الأردن فاتورة التقاعد ترتفع إلى 918 مليون دينار
وزارة المالية

خبرني  - أظهرت بيانات النشرة المالية الشهرية الصادرة عن وزارة المالية، ارتفاعاً في إجمالي فاتورة التقاعد خلال النصف الأول من العام الحالي 2026 بنسبة 2.9%، لتصل إلى أكثر من 918 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وعلى صعيد توزيع الفاتورة، سجلت فاتورة التقاعد للمتقاعدين الأصلاء ما قيمته 779 مليون دينار، مرتفعة بنسبة 2.7% عن الفترة ذاتها من العام السابق. أما فاتورة التقاعد المخصصة للورثة، فقد سجلت هي الأخرى ارتفاعاً بلغت نسبته 3.9%، لتصل إلى 139 مليون دينار.

وبالتوازي مع الارتفاع المالي، سجل مجموع أعداد المتقاعدين خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي نمواً بنسبة 2.1%، ليصل إلى 430,854 متقاعداً، مقارنة بـ 421,767 متقاعداً في الفترة ذاتها من عام 2025.

حيث بلغ عدد المتقاعدين الأصلاء 279,759 متقاعداً، مسجلا ارتفاعاً بنسبة 1.9% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

ووصل عدد ورثة المتقاعدين إلى 151,095 وريثاً، مسجلين ارتفاعاً بنسبة 2.7% مقارنة بالفترة المقابلة.

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