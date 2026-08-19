ازدياد ملحوظ في مراجعة مدمني الكريستال لمركز علاج الإدمان

خبرني - أعلنت إدارة مكافحة المخدرات عن ازدياد حالات مراجعة مركز علاج الإدمان التابع للإدارة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية ومنذ إطلاق الحملة التوعوية والأمنية على تلك المادة القاتلة.

وأكّدت الإدارة أنّ 60% من نزلاء المركز هم من مدمني مادة الكريستال القاتلة وأن هناك الكثير من الحالات تم بعد تقييمها من قبل الأطباء المختصين إحالتها للمركز الوطني لعلاج الإدمان أو للمركز الوطني للصحة النفسية، حيث إنّ هناك تعاوناً مستمراً فيما بين تلك الجهات الثلاث وبما يتناسب والحالة المرضية للمدمن طالب العلاج.

ودعت الإدارة الأشخاص مدمني تلك المادة القاتلة عدم التردد والمبادرة بطلب العلاج ومراجعة مركز علاج الإدمان والذي يتعامل مع أيّة حالة ترد بكل سرية ودون أن يلحق بالمدمن أيّة تبعات قانونية .

وتعيد الإدارة تذكير الجميع بمدى خطورة وسمّية تلك المادة التي تحوي موادَّ كيميائية خطرة قد تؤدي إلى الموت أو الإدمان من أول جرعة وتدفع متعاطيها لارتكاب جرائم بشعة لما تسبّبه من هلوسات وتهيئات سمعية وبصرية بعيدة عن الواقع إضافة إلى تلف في الدماغ والرئتين وأعضاء الجسم الأخرى.

وأهابت بكل من يملك أيّة معلومات حول مروجي وتجّار أو متعاطي تلك المادة عدم التردد والإبلاغ عن تلك المعلومات عبر هاتف الطوارئ الموحد 911 أو عبر صفحة الإدارة على موقع (فيس بوك) والتي سيتم التعامل معها بكل جدّية وسرّية، وعاتق التأكد منها يقع على عاتق كوادر الإدارة.