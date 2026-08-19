أسعار النفط عند أعلى مستوى في 3 أسابيع

خبرني - حافظت أسعار النفط على المكاسب التي سجلتها وبلغت عقود "برنت" في تعاملات بعد ظهيرة اليوم أعلى مستوى في نحو 3 أسابيع وسط الضبابية المحيطة بحركة الشحن عبر مضيق هرمز.

وبحلول الساعة 15:15 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" لشهر سبتمبر المقبل بنسبة 0.71% إلى 85.54 دولار للبرميل.

في حين صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" لشهر أكتوبر المقبل بنسبة 0.66% إلى 91.62 دولار للبرميل. وسجل خام "برنت" أعلى مستوى منذ 30 يوليو 2026.

وقال كبير محللي السوق لدى شركة "كيه سي إم" تيم ووترر: "لا تزال ​الثقة في عبور الممر البحري بأمان منخفضة مع بقاء حركة الشحن أقل ⁠بكثير من المستويات التي كانت معتادة، ويظل هذا الغموض داعما لعلاوة المخاطر الجيوسياسية في ​أسعار النفط ".