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السياحة: خطة أمنية ومرورية لتأمين فعاليات فنية في الأردن

  • 19 أغسطس 2026
  • 17:52
السياحة خطة أمنية ومرورية لتأمين فعاليات فنية في الأردن

خبرني  - قالت وزارة السياحة والآثار، الأربعاء، إن الجهات المعنية تواصل استعداداتها الأمنية والتنظيمية واللوجستية لتأمين فعالية فنية تهدف إلى تنشيط الحركة السياحية وتعزيز مكانة الأردن كوجهة سياحية.

وأوضحت الوزارة أن الاستعدادات تجري بالتنسيق مع وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية والجهات المعنية، متابعة لمخرجات اجتماع تنسيقي عقد في وزارة السياحة والآثار، وجرى خلاله بحث الترتيبات اللازمة لإقامة الفعالية وضمان سلامة المشاركين والزوار.

وتضمنت الاستعدادات وضع خطة مرورية متكاملة لتنظيم حركة السير في محيط موقع الفعالية وعلى الطرق المؤدية إليه، وتنظيم دخول المركبات وخروجها وتحديد المسارات المناسبة ومواقع الاصطفاف، إلى جانب تعزيز الانتشار المروري واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الكثافة المرورية المتوقعة والحد من الازدحامات.

وبحسب الوزارة، تشمل الاستعدادات كذلك تعزيز الإجراءات والتسهيلات في المعابر والمراكز الحدودية لتسهيل دخول الزوار والمشاركين القادمين إلى المملكة وتسريع إجراءات استقبالهم.

وأكدت الوزارة أن التنسيق بين وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية والجهات المختصة يستهدف توفير تجربة آمنة ومريحة للزوار منذ وصولهم إلى المملكة وحتى مغادرتهم.

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