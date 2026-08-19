اجتماع لـ(الزراعة النيابية) الأسبوع المقبل للوقوف على تحديات القطاع ودعم المزارعين

خبرني - أكدت مساعد رئيس مجلس النواب هالة الجراح عضو حزب الإصلاح أهمية القطاع الزراعي ودوره في دعم الاقتصاد الوطني ورفد خزينة الدولة، داعية إلى دعم المزارعين وتذليل الصعوبات التي تواجههم، بما يسهم في تعزيز الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي.

جاء ذلك خلال لقائها، الأربعاء، عدداً من المزارعين، حيث أكدت الجراح أن الزراعة تُعد من القطاعات الحيوية في المملكة، مشيرة إلى أهمية دور المزارع الأردني في تحقيق الأمن الغذائي، وضرورة توفير البيئة المناسبة التي تمكنه من الاستمرار في الإنتاج ومواجهة التحديات.

من جهته، أعلن رئيس لجنة الزراعة والمياه النيابية النائب الدكتور أحمد الشديفات أن اللجنة ستعقد اجتماعاً الأسبوع المقبل للوقوف على أبرز التحديات التي تواجه القطاع الزراعي، وبحث السبل الكفيلة بمعالجتها، مؤكداً أهمية دعم المزارعين وتعزيز قدرتهم على الاستمرار في الإنتاج.

من جانبهم، عرض المزارعون أبرز التحديات التي تواجههم، لا سيما استيراد محاصيل مماثلة لتلك التي ينتجها المزارع الأردني، والانخفاض الحاد في أسعار الخضراوات، الأمر الذي انعكس سلباً على أوضاعهم الاقتصادية.

كما طالبوا بتصويب أوضاع الآبار الزراعية في منطقة الأزرق، بما يسهم في دعم المزارعين ومعالجة التحديات التي تواجه القطاع.