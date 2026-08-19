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المياه: ضبط وفصل 32 خط مياه مخالف في العقبة

  • 19 أغسطس 2026
  • 17:23
المياه ضبط وفصل 32 خط مياه مخالف في العقبة

خبرني - تمكنت كوادر سلطة المياه، وحدة الرقابة الداخلية الأربعاء، بالتعاون مع مياهنا ومياه العقبة وباسناد من مديرية الامن العام ، من ضبط وفصل عدد من الاعتداءات على خطوط وشبكات المياه في عدد من المناطق، وذلك ضمن الحملات المستمرة للحد من الاعتداءات على مصادر وخطوط المياه.

ففي منطقة أم الرصاص، عمان تم ضبط وفصل خط مياه بقطر 2 إنش، كان يستخدم بصورة مخالفة لتزويد عدد من المزارع والمنازل والآبار التجميعية بالمياه، حيث تبين أن الخط موصول على الخط الناقل الذي يزود المنطقة بالمياه.

وفي محافظة العقبة/القويرة، تم ضبط وفصل 32 خط مياه مخالفة، كانت تستخدم لتزويد عدد من الشاليهات والمزارع والمنازل بالمياه بشكل غير قانوني حيث تم تصويب الوضع واعداد الضبوطات بالواقعة.

وأكدت سلطة المياه أن حملات ضبط الاعتداءات مستمرة في مختلف مناطق المملكة، بهدف حماية مصادر وخطوط المياه، والحد من الاستخدامات غير المشروعة، وضمان وصول المياه للمواطنين والمناطق المستفيدة وفق الأصول والتشريعات المعمول بها.

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