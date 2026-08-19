الإعلان عن افتتاح مركز الشباب العربي في الأردن

خبرني – أعلنت مؤسسة ولي العهد اليوم عن افتتاح مركز الشباب العربي في الأردن بالشراكة الاستراتيجية مع مركز الشباب العربي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ليكون أول مقر للمركز خارج الإمارات.

وحضر حفل الافتتاح وزير الشباب الدكتور رائد العدوان، ووزير دولة لشؤون الشباب في الإمارات ونائب رئيس مركز الشباب العربي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة ولي العهد عدي السلامين، إلى جانب نخبة من الشباب الأردنيين والعرب.

وستقود مؤسسة ولي العهد إدارة المركز محلياً وفق الأولويات الوطنية واحتياجات الشباب، فيما يدعمه مركز الشباب العربي بخبراته وبرامجه وشبكاته الإقليمية، بما يعزز فرص الشباب في مجالات القيادة والابتكار وريادة الأعمال والتكنولوجيا والمهارات المستقبلية.

وقال سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مركز الشباب العربي: "يمثل افتتاح مركز الشباب العربي في الأردن بداية مرحلة جديدة في مسيرة العمل الشبابي العربي المشترك؛ فرؤيتنا تقوم على أن تمكين الشباب مسؤولية عربية مشتركة تتطلب مؤسسات مستدامة تحوّل الطموح إلى قدرة، والأفكار إلى مشاريع، والكفاءات إلى مورد تنموي. ومن هذا المنطلق، نعمل على بناء منظومة مترابطة تتيح للشباب الوصول إلى المعرفة والأدوات والشبكات التي توسع فرصهم، وتعزز دورهم في صناعة مستقبل أوطانهم".

وأضاف: "أن يكون الأردن المحطة الأولى لتوسع نموذج المركز خارج دولة الإمارات يعكس عمق العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية، والمكانة التي يحظى بها الشباب ضمن الرؤى التنموية للبلدين. وبالشراكة مع مؤسسة ولي العهد، نؤسس نموذجاً يجمع الخبرة الإقليمية بالقيادة الوطنية، ويربط الشباب العربي في الأردن بمحيطهم، بما يوسّع أثر المبادرات الناجحة ويدعم التنمية المستدامة في المنطقة".

وبدوره، قال رئيس مجلس أمناء مؤسسة ولي العهد عدي السلامين في كلمة له: "إن افتتاح مركز الشباب العربي في الأردن يجسد عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي جمعت المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة على مدى عقود".

وأضاف: "نفخر بأن يكون الأردن أول محطة للتوسع الإقليمي لمركز الشباب العربي، ونعتز بالثقة التي يمثلها هذا الاختيار، مشيراً إلى أن المركز في الأردن هو ثمرة لشراكة جمعت مؤسسة ولي العهد ومركز الشباب العربي لسنوات، رسخت قناعة الجانبين بأن تكامل الجهود يفتح فرصاً أكبر للشباب، وأن الاستثمار في الشباب هو استثمار في المستقبل".

وأشار السلامين أن افتتاح مركز الشباب العربي في الأردن يتزامن مع مرور عشر سنوات على انطلاق مؤسسة ولي العهد، والتي تجسد رؤية صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، وليّ العهد المعظم، ومسيرة عملها مع الشباب والأثر الملموس الناتج عن مبادراتها وبرامجها.

وأضاف: "طموحنا ألا يكون المركز مجرد مقر، بل مساحة حقيقية يقودها الشباب ليكونوا شركاء في تصميم برامجها وصناعة مبادرتها وبناء شبكات وفرص تمتد من الأردن إلى مختلف أنحاء العالم العربي".

وتضمن الحفل عرضاً لمسيرة التعاون بين الجانبين منذ عام 2017، ومراحل تأسيس المركز وخططه التشغيلية وبرامجه المقبلة، إضافة إلى توقيع اللوحة التذكارية لافتتاحه.

ويقع المركز في حدائق الملك عبد الله الثاني بمنطقة المقابلين في عمّان، ويضم مختبرات للابتكار والتصنيع الرقمي، وحاضنات أعمال، ومساحات إبداعية وتعليمية وتعاونية، وسيركز على القيادة والابتكار وريادة الأعمال والتكنولوجيا والبحوث الشبابية والاستدامة والمهارات المستقبلية، عبر برامج تدريب وإرشاد ومختبرات تطبيقية وفرص للتواصل والتعلم والعمل المشترك.