بعد سن الخمسين.. نومك قد يحدد سنوات بقائك في العمل

خبرني - كشفت دراسة فنلندية أن اضطرابات النوم قد تقلص سنوات الحياة المهنية للأشخاص بعد سن الخمسين، إذ قد يخسر من يعانون اضطرابات نوم شديدة نحو ثمانية أشهر من حياتهم العملية، مقارنة بمن لا يعانون مشكلات في النوم.

وبحسب صحيفة "الغارديان"، أجرى فريق من جامعة توركو الدراسة بالاعتماد على بيانات من دراستين فنلنديتين تابعتين للعاملين والصحة والدعم الاجتماعي، مع تحليل أنماط النوم لدى أشخاص تجاوزوا سن الخمسين.

وصنّف الباحثون مدة النوم إلى قصيرة، أي أقل من 7 ساعات، ومتوسطة بين 7 و8.5 ساعات، وطويلة تصل إلى 9 ساعات أو أكثر. كما شملت اضطرابات النوم صعوبة الاستغراق فيه أو الاستمرار به، والاستيقاظ المبكر، والشعور بعدم الراحة بعد النوم.

وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين يعانون اضطرابات نوم متوسطة قد يعملون لنحو خمسة أشهر أقل بعد سن الخمسين، بينما تنخفض المدة بنحو ثمانية أشهر لدى المصابين باضطرابات شديدة، بغض النظر عن الجنس أو نوع الوظيفة.

وبلغ متوسط العمر المتوقع للعمل بعد سن الخمسين نحو 13 عامًا وشهرين لدى من ينامون لفترات قصيرة أو متوسطة، مقابل 12 عامًا وخمسة أشهر لدى من ينامون 9 ساعات أو أكثر.

وسجلت النساء العاملات اللاتي لا يعانين اضطرابات نوم أطول متوسط للحياة المهنية، بلغ قرابة 14 عامًا، في حين سجل الرجال العاملون في وظائف روتينية والمصابون باضطرابات نوم شديدة أقصر مدة، بنحو 12 عامًا ونصف.

وأكدت الباحثة الرئيسية سانا ميلينتاوستا أهمية دعم صحة النوم وعلاج اضطراباته، خصوصًا لدى الأشخاص من خلفيات اجتماعية واقتصادية أقل حظًا.

وأشار الباحثون إلى أن علاج الأرق، ومنه العلاج السلوكي المعرفي، وبرامج التوعية المتعلقة بالنوم، قد يساعدان في تحسين النوم لدى العاملين، مع الإقرار بأن الدراسة لم تتمكن من احتساب جميع العوامل المؤثرة في النوم، مثل الصحة النفسية والجسدية والعمل بنظام المناوبات.