*
الاربعاء: 19 أغسطس 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

ضبط وفصل خطوط مياه مخالفة في أم الرصاص والقويرة

  • 19 أغسطس 2026
  • 17:15
ضبط وفصل خطوط مياه مخالفة في أم الرصاص والقويرة

خبرني  - تمكنت كوادر سلطة المياه، وحدة الرقابة الداخلية اليوم الاربعاء بالتعاون مع مياهنا ومياه العقبة وباسناد من مديرية الامن العام ، من ضبط وفصل عدد من الاعتداءات على خطوط وشبكات المياه في عدد من المناطق، وذلك ضمن الحملات المستمرة للحد من الاعتداءات على مصادر وخطوط المياه.

ففي منطقة أم الرصاص، عمان تم ضبط وفصل خط مياه بقطر 2 إنش، كان يستخدم بصورة مخالفة لتزويد عدد من المزارع والمنازل والآبار التجميعية بالمياه، حيث تبين أن الخط موصول على الخط الناقل الذي يزود المنطقة بالمياه.

وفي محافظة العقبة/القويرة، تم ضبط وفصل 32 خط مياه مخالفة، كانت تستخدم لتزويد عدد من الشاليهات والمزارع والمنازل بالمياه بشكل غير قانوني حيث تم تصويب الوضع واعداد الضبوطات بالواقعة.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

انتشال جثة شاب من قناة الملك عبد الله
انتشال جثة شاب من قناة الملك عبد الله
  • 2026-08-19 14:23
الغذاء والدواء تحذر من علكة بتغليف يشبه معسل الأراجيل
الغذاء والدواء تحذر من علكة بتغليف يشبه معسل الأراجيل
  • 2026-08-19 11:58
توقيف شخص 15 يوماً بتهمة قتل سيدة ستينية في إربد
توقيف شخص 15 يوماً بتهمة قتل سيدة ستينية في إربد
  • 2026-08-19 11:42
الأردن.. عامل توصيل يتعرض للاستدراج والسلب ومحاولة الاعتداء
الأردن.. عامل توصيل يتعرض للاستدراج والسلب ومحاولة الاعتداء
  • 2026-08-19 10:56
وفاة ثلاثة أشخاص إثر تدهور مركبة في محافظة العاصمة
وفاة ثلاثة أشخاص إثر تدهور مركبة في محافظة العاصمة
  • 2026-08-19 09:31
طفل يتعرض لإصابات وتشوهات جراء عقر كلب في ناعور
طفل يتعرض لإصابات وتشوهات جراء عقر كلب في ناعور
  • 2026-08-19 08:57