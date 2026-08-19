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الأرصاد الجوية: كتلة هوائية حارة تؤثر على الأردن الخميس

  • 19 أغسطس 2026
  • 16:57
الأرصاد الجوية كتلة هوائية حارة تؤثر على الأردن الخميس

 خبرني - حذرت إدارة الأرصاد الجوية، الثلاثاء، من التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة خلال الأيام المقبلة، بالتزامن مع تأثر الأردن بكتلة هوائية حارة قادمة من شبه الجزيرة العربية اعتبارا من الخميس.

ودعت الإدارة المواطنين إلى توخي الحذر وتجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة، ولا سيما خلال ساعات الذروة، والإكثار من شرب المياه والسوائل، وعدم ترك المواد القابلة للاشتعال داخل المركبات المغلقة.

وأوضحت أن الكتلة الهوائية الحارة تؤثر على الأردن الخميس، إذ يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ويسود طقس حار نسبياً في أغلب المناطق، وحار جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة.

وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها الجمعة، ليصبح الطقس حاراً في أغلب المناطق، وحاراً جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، فيما تكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

وجددت إدارة الأرصاد دعوتها إلى الالتزام بإرشادات السلامة والوقاية خلال فترات ارتفاع الحرارة، وتفادي التعرض المباشر للشمس لفترات طويلة، مع الحرص على الترطيب المستمر وتجنب ترك المواد القابلة للاشتعال داخل المركبات المغلقة.

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