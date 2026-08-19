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فضية وبرونزيتان للتايكواندو الأردنية في كأس الرئيس لمنطقة آسيا

  • 19 أغسطس 2026
  • 16:17
فضية وبرونزيتان للتايكواندو الأردنية في كأس الرئيس لمنطقة آسيا

خبرني  - توج المنتخب الوطني للتايكواندو، الأربعاء، بـ3 ميداليات، بواقع فضية وبرونزيتين، خلال مشاركته في بطولة كأس الرئيس لمنطقة آسيا، المصنفة من عيار ثلاث نجوم، والتي تستضيفها مدينة لاهور الباكستانية.

ونجح اللاعب صالح الشرباتي، في إحراز الميدالية الفضية ضمن منافسات وزن تحت 80 كغم، فيما حقق زميله محمد العداربة، الميدالية البرونزية ضمن منافسات الوزن ذاته، كما تمكنت اللاعبة رزان الرواشدة، من إحراز الميدالية البرونزية ضمن منافسات وزن تحت 67 كغم.

وتأتي مشاركة المنتخب الوطني في البطولة ضمن خطته لحصد أكبر عدد ممكن من النقاط التصنيفية المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة، إلى جانب تحضيراته للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية، التي تستضيفها مدينة ناغويا اليابانية الشهر المقبل.

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