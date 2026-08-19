مورينيو لرودري: لا مكان في ريال مدريد للمترددين

خبرني - تحدث جوزيه مورينيو مدرب ريال مدريد عن قرار رودري بالانضمام إلى برشلونة خلال مقابلة مطولة مع برنامج "إل تشيرينغيتو" يوم الأربعاء، مؤكدا أن تردد الأخير جعله يشعر بشكوكه حول الصفقة.

وانتقل رودري إلى برشلونة رسميًا يوم الثلاثاء، بعد أن اختار لاعب الوسط الإسباني النادي الكتالوني بدلاً من ريال مدريد، على الرغم من أن المفاوضات مع النادي المدريدي كانت قد وصلت إلى مرحلة متقدمة جدًّا.

وقد وقع لاعب خط الوسط السابق في مانشستر سيتي، والفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2024، والفائز مؤخرًا بكأس العالم مع المنتخب الإسباني بصفته قائدًا للفريق، عقدًا مدته أربع سنوات مع برشلونة.

وعند سؤاله عما إذا كان فشل رودري في الانضمام إلى ريال مدريد يمثل ضربة قاسية، أصر مورينيو على أن النادي يمتلك بالفعل حلولاً ومواهب متميزة: لا، لا أفتقد رودري، لدينا حلول، ولدينا مواهب (...) أحب أن أعتقد أن لدي القدرة على تطوير اللاعبين.

كما أكد مورينيو أنه تحدث مع رودري عدة مرات، وأوضح أن ريال مدريد قد قدم له عرضاً جيداً للغاية.

وأبان: تحدثت معه عدة مرات، وقدم له ريال مدريد عرضًا ممتازًا. أعتقد أن هناك علاقة رائعة مع مانشستر سيتي. ودون التفاوض مباشرة مع ناديه، اتصل النادي برودري وقدم له عرضًا مغريًا. لكن رودري كانت تساوره الشكوك، وتردد... وقد زرعت شكوكه الشك في نفسي. ريال مدريد نادٍ من هذا العيار، ولا يمكنه تحمل وجود لاعبين مترددين.