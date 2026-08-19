ذهب لاستخراج بطاقة هوية فاكتشف وفاته.. واقعة غريبة في مصر

خبرني - تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي في مصر واقعة غريبة، بعدما كشف أحد المواطنين أنه فوجئ أثناء محاولته استخراج بطاقة الرقم القومي، بإبلاغه بوجود واقعة وفاة مسجلة باسمه منذ عام 1996، ما حال دون إصدار البطاقة.

فيما أصدرت وزارة الداخلية بياناً، اليوم الأربعاء، أشارت فيه إلى رصدها تضرر خلاله أحد المواطنين من عدم تمكنه من استخراج بطاقة الرقم القومي الخاصة به، بسبب وجود بلاغ بوفاته بمحافظة البحيرة. وأوضحت أن الأجهزة المعنية تمكنت من تحديد صاحب الشكوى، الذي أكد أنه أُبلغ بالفعل بوجود واقعة وفاة مسجلة باسمه.



السجلات الرسمية تكشف

ولفتت إلى أنه بعد فحص السجلات الرسمية، تبين وجود واقعتَي ميلاد مسجلتين بالبيانات الخاصة بالمواطن في منطقتي إيتاي البارود والمحمودية عام 1994، قبل أن يتوجه والده عام 1996 إلى مكتب خدمة المحمودية للإبلاغ عن وفاة نجله، بهدف إلغاء قيد الميلاد المكرر.

فيما أوضحت الداخلية أنه جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن طلب المواطن عقب فحص موقفه من الناحية القانونية، قبل التواصل معه مجدداً وشرح ملابسات الواقعة.

كما أكدت أنه تم في النهاية تسليم المواطن بطاقة الرقم القومي الجديدة الخاصة به.

أتت هذه الواقعة في سياق الأخطاء التي قد تظهر أحياناً في بيانات السجلات الرسمية بمصر، سواء نتيجة أخطاء في تسجيل الأسماء أو تواريخ الميلاد والوفاة أو تكرار بعض القيود، وهو ما قد يؤدي إلى تعطل حصول المواطنين على المستندات الرسمية أو الاستفادة من بعض الخدمات الحكومية.

علماً أن معالجة هذه الحالات تخضع لإجراءات إدارية وقانونية للتحقق من البيانات وتصحيحها وفقاً للسجلات والمستندات الرسمية المعتمدة.