العراق يطلب من ايران خصوصية في تصدير النفط عبر مضيق هرمز

خبرني - أكد رئيس مجلس النواب العراقي، هيبت الحلبوسي، خلال استقباله رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، الأربعاء، أهمية تفعيل لجان الصداقة وتعزيز الدبلوماسية البرلمانية بين العراق وإيران، فيما دعا إلى مراعاة خصوصية العراق فيما يتعلق بتصدير النفط عبر مضيق هرمز، بما يحفظ مصالحه الاقتصادية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن الحلبوسي استقبل قاليباف والوفد المرافق له، حيث جرى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتفعيل لجان الصداقة، وتطوير التعاون والتنسيق المشترك بين البرلمانين.

ورحّب الحلبوسي بالوفد الزائر، مؤكدا أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتطوير التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، ولا سيما على المستوى البرلماني.

وشدد على أهمية تفعيل لجان الصداقة وتعزيز الدبلوماسية البرلمانية، وتوسيع مجالات التعاون بما يخدم مصالح الشعبين.

وأشار الحلبوسي إلى أن العراق من أكثر الدول تأثرا بالظروف والتطورات التي تشهدها المنطقة، داعيا إلى مراعاة طبيعة العلاقات التي تربط العراق بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأن تكون للعراق خصوصية فيما يتعلق بتصدير النفط عبر مضيق هرمز، بما يحفظ مصالحه الاقتصادية.

من جانبه، أعرب قاليباف عن شكره وتقديره، باسم مجلس الشورى والحكومة والشعب الإيراني، للعراق، مؤكدا حرص بلاده على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وفي مقدمتها المجالات التجارية والاقتصادية.

وأكد رئيس مجلس الشورى الإيراني أهمية تفعيل لجان الصداقة بين البرلمانين وتعزيز أطر التعاون والتنسيق البرلماني المشترك، فضلاً عن متابعة تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، بما يسهم في تطوير العلاقات الثنائية وخدمة المصالح المشتركة.

وأوضح البيان أن المباحثات تناولت الأوضاع الإقليمية والدولية، وتبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.